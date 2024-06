Laura Spreafico firma per il Geas Sesto S. Giovanni storico club in A1

La notizia stava circolando da qualche tempo su radio mercato ma ora è diventata ufficiale: la cestista di Asso Laura Spreafico è una nuova giocatrice del Geas Sesto San Giovanni storica società del basket femminile italiano.

L'approdo al Geas

Un vero botto di mercato così l'ha appena annunciato il club milanese che ha messo sotto contratto la capitana della nazionale italiana. Per Spreafico, che si è appena qualificata con l'Italia femminile 3X3 agli Europei di categoria, si tratta di una nuova tappa fondamentale della sua carriera che era parta da un'altra società storica del basket italico quale la Pool Comense per poi maturare esperienze in giro per la penisola da Parma a Lucca, da Schio a Ragusa (dove è passata due volte) inframezzata da una stagione anche nella Liga spagnola.

Dopo la splendida ultima annata con Ragusa culminata da capitana con la qualificazione alla semifinale scudetto, ora Sprea ha deciso di avvicinarsi a casa e firmare con il Geas. Queste le sue prime parole: