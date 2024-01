Basket femminile: oggi l'assese Spreafico apre con Ragusa la Coppa Italia 2024 ospitando Faenza

Si apre oggi l'edizione 2024 della Coppa Italia di serie A1 di basket femminile. Nuova la formula che prevede un primo turno di ottavi di finale che sarà inaugurato alle ore 19.30 proprio dalla Passalacqua Ragusa capitanata dalla cestista di Asso Laura Spreafico che ospita Feanza. La vincente nel 2° turno dei quarti di finale sfiderà la Vitus Bologna della canturina Beatrice Del Pero domenica 7 gennaio in terra emiliana. Per il passaggio in semifinale quindi potrebbe esserci un derby tutto comasco.

Il cartellone degli ottavi di finale di Coppa Italia 2024

Giovedì 4 gennaio

Ore 19.30 Ragusa-Faenza; ore 20 San Martino di Lupari-Roma Basket, Sassari-Brixia Brescia, Geas Sesto San Giovanni-Sanga Milano

Il cartellone dei quarti di finale di Coppa Italia 2024

Domenica 7 gennaio

Virtus Bologna- vincente Ragusa/Faenza

Venezia-vincente Sassari/Brixia Brescia

Campobasso- vincente Geas Sesto San Giovanni/Sanga Milano

Schio-vincente San Martino di Lupari/Roma Basket