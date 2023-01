Basket femminile sabato nero per Cantù e Mariano entrambe al tappeto

Basket femminile brutte notizie per le squadre brianzole nel 1° tutno di ritotno di C

Basket femminile il Btf si arrende in casa al Corsico mentre la Nonna Papera alza ancora bandiera bianca contro Bollate

Sabato amaro per Cantù e Mariano nel campionato di basket femminile di serie C. Ieri infatti si è aperto male il girone di ritorno per le due squadre brianzole entrambe sconfitte nel girone B. Il Btf in casa non è riuscito nell'impresa di fermare il Corsico ma ci è andato vicino arrendendosi dopo una bupna gara. Niente da fare anche per la Nonna Papera Mariano che come all'andata è stata battuta dall'Ardor Bollate che così si porta 2-0 a suo favore negli scontri diretti in chiave playoff

Il cartellone del 16° turno, primo di ritorno del girone B di serie C donne

Mercoledì 25 gennaio ore 21.20 Basket Como-Garbagnate 28-26; venerdì 27 gennaio ore 21.30 Vertematese-Tradate 49-46, Gavirate-Sondrio 43-72, Fernese-Legnano 52-65; sabato 28 ore 20.45 Btf Cantù-Corsico 46-54, Ardor Bollate-Mariano 47-35, domenica 29 ore 18 Idea Sport-Gallarate.

La classifica aggiornata girone B

Sondrio 26; Gallarate, Corsico, Bollate 24; Vertematese 22; Mariano 20; Fernese, Idea Sport 16; Tradate, Basket Como, Legnano 12; Trezzano 8; Garbagnate 4; Btf Cantù 2; Gavirate 0.