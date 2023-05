Basket femminile: oggi si gioca la semifinale del tabellone Blu dei playoff di Promozione.

Basket femminile: Villa Guardia stasera sfida Ororosa per un posto in finalissima

Serata speciale e per cuori forti quella di questa sera per il GS Villa Guardia che alle 20.30 renderà vista all'Ororosa Bergamo nella semifinale secca dei playoff del campionato di basket di Promozione. Dopo aver eliminato nei quarti il Vobarno ora la squadra lariana diretta da coach Fabrizio Molteni punta al bersaglio grosso che aprirebbe le porte per la finale per il salto in serie C.

"Siamo in semifinale, andiamo a sfidare una delle due favorite per la vittoria finale, con alcune ragazze nel giro delle varie nazionali giovanili. Noi arriviamo da due prestazioni molto positive, forse le migliori di tutta la stagione. Consapevoli del nostro percorso, andiamo a dare il meglio di noi stesse. L'idea è di giocare il nostro basket, a testa bassa, con agonismo e col sorriso, e solo al 40' alzare gli occhi e vedere il tabellone. Qualsiasi cosa succederà, applausi a scena aperta per la crescita del gruppo, e di ogni singola giocatrice che ha creduto nel gruppo ed in se stessa".

Ricordiamo che la vincente di questa sera raggiungerà in finalissima il Carugate che nell'altra semfinale ha battuto Lainate.

Questo il programma delle semifinali playoff del tabellone Blu

Giovedì 25 maggio Lainate-Carugate 57-73; lunedì 29 Ororosa Bergamo-Villa Guardia.