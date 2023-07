Basket lariano: continuano le finali nazionali CSI a Perugia con la squadra nostra protagonista.

Basket lariano: buona la seconda per i Ravens Inverigo che stamattina hanno battuto i Furiosi Verona 56-33

Fa ancora festa il basket lariano alle finali nazionali CSI in corso di svolgimento a Perugia e la festa la fanno soprattutto i Ravens Inverigo che questa mattina hanno messo a segno il secondo successo in altrettanti incontri portandosi al vertice momentaneamente del girone A. Oggi la squadra lariana ha battuto la Cestistica i Furiosi di Verona dopo aver inseguito per metà gara e poi cambiando marcia nella seconda parte del match andando a vincere in progressione per 56-33. I Ravens torneranno in campo nel tardo pomeriggio contro l'Eur Roma. Domani ultima gara contro il fanalino di coda Bellfika Brindisi.

Girone A: Ravens Inverigo (Lombardia), AS Cestistica I Furiosi (Veneto), Asd Roma Eur (Lazio), Asd Bellfika Brindisi (Puglia), Asd Atletico Maldossi Perugia (Umbria).

Girone B: Asd Reghion Basket Popolare (Calabria), US Santos 1948 Reggio Emilia (Emilia Romagna), Gruppo 82 Macerata (Marche), Asd San Dalmazzo Cuneo (Piemonte), Amatori del basket Perugia (Umbria).

Questo il calendario completo del girone A

Giovedì 13/7 mattina 1° turno Inverigo- Atletico Maldossi 59-57, I Furiosi-Bellfika 69-58 (riposa Roma Eur); pomeriggio 2° turno Bellfika-Roma Eur 55.91, Atletico Maldossi-I Furiosi 49-49 (riposa Inverigo)

Venerdì 14/7 mattina 3° turno I Furiosi-Inverigo 33-56, Roma Eur-Atletico Maldossi (riposa Bellfika); pomeriggio 4° turno Atletico Maldossi-Bellfika, Inverigo-Roma Eur (riposa I Furiosi);

Sabato 15/7 5° turno Roma Eur-I Furiosi, Inverigo-Bellfika (riposa Atletico Maldossi).

Classifica aggiornata girone A

Inverigo 6; Eur Roma, I Furiosi e Atletico Maldossi 3; Bellfika Brindisi 0.

Classifica aggiornata girone B

Santos RE 6; Amatori del basket, Reghion Basket Popolare 3; San Dalmazzo, Gruppo 82 0.

Domenica 16/7 ore 9 finale 3° 4° posto 2° girone A-2°-girone B, quindi la finalissima 1° girone A-1°girone B