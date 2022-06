Basket lariano, Valter Montini sceglie la serie A maschile in Svizzera: è il nuovo coach dei Lugano Tigers

Basket lariano: colpo di mercato oltre frontiera per il noto tecnico di Cermenate.

Basket lariano: l'esperto allenatore lariano lascia il femminile e Riva San Vitale dopo anni di ottimi risultati

Infiamma il mercato estivo anche alle latitudini del basket lariano e regala i primi valzer sulle panchine. Proprio uno dei tecnici più conosciuti e apprezzati del movimento nostrano è stato protagonista del colpo dell'ultimo weekend... oltre frontiera. Già perchè da poco è ufficiale che Valter Montini il noto allenatore di Cermenate cresciuto cestisticamente nella locale Virtus e poi apprezzato tecnico nel settore femmine con la gloriosa Pool Comense e anche con il Geas Sesto, è il nuovo coach dei Lugano Tigers, una delle società più blasonate del campionato di serie A maschile in Svizzera. Montini dal 2015 aveva iniziato l'avventura nei campionati rossocrociati guidando la squadra del Riva San Vitale prima nella serie A femminile conquistando anche una storica Coppa nazionale e alcuni scudetti giovanili e poi in serie B in quest'ultima stagione arrivando fino al terzo posto nazionale dopo una parentesi lo scorso anno alla guida del Winterthur in A conclusa con la qualificazione alla finale per il titolo persa contro Friborgo. Ora l'esperto tecnico di Cermenate ha deciso di tornare al maschile e accettare l'offerta dei Lugano Tigers dove raccoglie l'eredità di Milutin Nikolic.