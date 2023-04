Basket Prima Divisione: si è giocato ieri un posticipo del 9° turno di ritorno girone F.

Basket Prima Divisione: i Cucciago Bulls "matano" Cabiate e lo agganciano in classifica

Si è giocato ieri sera un altro posticipo importante del 9° turno di ritorno del girone F del campionato di basket Prima Divisione maschile. Successo pesante per i Cucciago Bulls che non solo hanno superato in casa il Cabiate con un netto 72-53 ma lo hanno anche agganciato a quota 28 al quarto posto con Albavilla. Oggi si completa il turno con l'ultima gara Alebbio-Ponte Lambro.

Il programma del 9° turno di ritorno del girone F

Venerdì 14 Comense-Menaggio 103-27 ; domenica 16 ore 20.30 Albavilla -Mariano Bianco 81-88, Guanzate-Socco 45-34, Mariano Rosso-Antoniana 50-45, Senna-Leopandrillo 55-62; lunedì 17 Cucciago-Cabiate 72-53; martedì Alebbio-Ponte Lambro,

La classifica aggiornata del girone F

Comense 42; S. Ambrogio Mariano Bianco 38; Osg Guanzate 30; Cabiate, Gladiatori Albavilla, Cucciago Bulls 28; Socco 24; Leopandrillo Cantù 22; Antoniana Como, Alebbio 16: Mariano Rosso 12;Senna 8; Olimpia Ponte Lambro 5; Menaggio 4.

Il programma del 10° turno di ritorno del girone F

Martedì 18 ore 21.15 Socco-Mariano Rosso; mercoledì 19 ore 21.15 Ponte Lambro-Albavilla, Menaggio-Guanzate, 21.30 Mariano Bianco-Comense; domenica 23 ore 18 Leopandrillo-Cucciago, 21 Antoniana-Senna, 21.30 Cabiate-Alebbio.