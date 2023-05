Basket Prima Divisione: ultime gare e ultimi verdetti nel campionato regionale.

Basket Prima Divisione: la Comense ko anche in gara 2 a Carnate ed è eliminata dai playoff

E' tempo di ultimi verdetti nel campionato di basket Prima Divisione. Nei playoff sono finiti i sogni promozione per la Comense che dopo aver perso gara 1 in casa contro Carnate nel weekend si è dovuta arrendere anche in gara 2 in trasferta per 77-66 concludendo così una stagione vissuta sempre al vertice e da protagonista. Fari puntai adesso sulle ultime due serie aperte dei playoff Silver per la salvezza. Oggi si gioca gara 3 a Cabiate tra i padroni di casa e il Socco Fino. Domenica 4 giugno invece bella decisiva Guanzate-Leopandrillo Cantù.

Questo il programma di gara 3 Playoff Silver per la salvezza

Martedì 30 maggio ore 21.30 Cabiate-Socco; domenica 4 giugno ore 20.30 Guanzate-Leopandrillo.

Questi i risultati di gara 2 Playoff Silver per la salvezza

Giovedì 25 maggio Antoniana-Cucciago 55-70 (0-2), Leopandrillo-Guanzate 63-56 (1-1), Socco-Cabiate 61-57 (1-1), Alebbio-Albavilla 58-62 (0-2).

Questi i risultati di gara 1 Playoff Silver per la salvezza

Domenica scorsa Cucciago Bulls-Antoniana 67-35, Guanzate-Leopandrillo Cantù 76-48, Cabiate-Socco 75-63, Albavilla-Alebbio 73-45.