Basket Prima Divisione: tori di Cucciago scatenati, battono Ponte Lambro e salgono in vetta

Si è giocato ieri il recupero del 5° turno di ritorno nel girone P.

Basket Prima Divisione: I Bulls locali hanno sfruttato il fattore campo per sconfiggere in progressione l'Olimpia per 78-48

Si è giocato ieri sera un importate recupero del 5° turno di ritorno del campionato di basket Prima Divisione maschile. Nel girone P ieri sera i Cucciago Bulls hanno battuto in casa l'Olimpia Ponte Lambro agganciando in vetta la SB'83 Cermenate. Dopo una prima parte di gara equilibrata con i locali avanti al 20' per 34-31, dopo l'intervallo i tori si sono scatenati piazzando un allungo progressivo fino al 20-9 nell'ultimo quarto che ha chiuso i conti regalando loro partita e vetta.

Il tabellino di Cucciago Bulls - Olimpia Ponte Lambro 78-48

Cucciago Bulls: Corani, Saldarini 3,Fiorentini 6,Girolimetto 4,Zonta 9,Torres 10,Molteni G.11,Mauri 7, Molteni A.1,Marelli 4, Mongiu 9,Molteni M. 14. All. Milo-Moro

Olimpia Ponte Lambro: Sanvito 13, Noseda 9, Bodini 8, Frassoni 8, Mauri 8, Butti 2, Bonanomi, Brusco, Critelli, Giannoni.

Il recupero del 5° turno di ritorno

Lunedì 21 febbraio Cucciago Bulls-Olimpia Ponte Lambro 78-48

La classifica aggiornata del girone P

SB’83 Cermenate, Cucciago Bulls 18; Virtus Albese 12; Socco Fino, Menaggio 8; Olimpia Ponte Lambro, GS Cavallasca 4; Senna 0.

Il programma del 7° turno l’ultimo turno del girone di ritorno

Mercoledì 23/2 Socco-Cucciago Bulls, giovedì 24 SB’83 Cermenate-Menaggio, venerdì 25 ore 21.30 Virtus Albese-GS Cavallasca e il posticipo di domenica 27 ore 21 Pol. Senna-Olimpia Ponte Lambro.