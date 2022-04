Basket Promozione i Cucciago Bulls stendono all'overtime il Cesano Seveso e restano soli in vetta 

Promozione

Si è aperto ieri sera il 3° turno della seconda fase del girone Como 1-2 del campionato di basket Promozione maschile. Copertina meritata per i Cucciago Bulls che hanno ospitato e vinto il big match contro il Cesano Seveso. La squadra brianzola si è imposta dopo un overtime per 79-71 restando così momentaneamente da sola in vetta in attesa di sapere cosa farà stasera il Villa Guardia contro Mariano. Ieri in campo anche la Kaire Sport Lurate che ha confermato il suo buon momento vincendo in casa contro Giussano per 66-52. Rinviata invece Antoniana Como-Sidergorla. Oggi si completa il turno con il resto delle partite.

Così il cartellone del 3° turno del girone Como1-2

Giovedì 7 aprile ore 21.15 Antoniana-Sidergorla rinviata, ore 21.30 Kaire Sport Lurate-Giussano 66-52, Cucciago Bulls-Cesano Seveso 79-71; venerdì 8 ore 21.30 Villa Guardia-S. Ambrogio Mariano, Alebbio-Veranese, Senna-Sovico, Albavilla-Binzago, Inverigo-Besanese.

La classifica aggiornata della seconda fase girone Como 1-2

Cucciago Bulls 28; Villa Guardia, Cesana Seveso 26; Albavilla 24; Binzago, Kaire Sport Lurate 22; Giussano, Sidergorla 16; Besanese 14; Sovico 12; Inverigo, Veranese, Alebbio 10; Antoniana Como, Sant'Ambrogio Mariano 8; Senna 2.