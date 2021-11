Basket Promozione, I Gladiatori Albavilla domano l'Alebbio e tornano in vetta al Girone Como2

pallacanestro Minors risultati del venerdì

Altri risultati del 4° turno d'andata nei campionati Lombardi.

Basket Promozione: altri risultati del 4° turno d'andata nei campionati Lombardi.

Basket Promozione: domenica 14 grande attesa per il derby del girone Como1 tra Sant'Ambrogio Mariano e Sidergorla

Ieri era si è chiuso il 4° turno d'andata del girone Como2 del campionato di basket Promozione maschile lombardo. Il posticipo serale ha sancito la vittoria casalinga non facile dei Gladiatori Albavilla che sono riusciti a domare un buon Alebbio tornando così in vetta con Cucciago e Villa Guardia. Intanto cresce l'attesa per il derby brianzolo nel girone Como 1 in programma domenica 14 novembre a Mariano tra i locali del Sant'Ambrogio e il Sidergorla Playground Team.

Questo il cartellone completo del 4° turno del girone Como2

Giovedì 11 Antoniana-Villa Guardia 73-81, Cucciago Bulls-Senna 67-56, Lurate Caccivio-Il Gigante Inverigo 43.30; venerdì 12 Albavilla-Alebbio 72-66.

La classifica aggiornata del girone Como2

Cucciago Bulls, Villa Guardia, Albavilla 6; Inverigo, Lurate Caccivio 4; Antoniana 2; Alebbio, Senna 0.

Così il cartellone del prossimo 5° turno girone Como 2

Giovedì 18 ore 21-30 Antoniana-Lurate Caccivio; venerdì 19 ore 21.30 Senna-Albavilla, Alebbio-Il GIgante Inverigo, Villa Guardia-Cucciago Bulls.

Il cartellone del 4° turno d'andata del girone Como1

Giovedì 11 novembre Cesano Seveso-5 Fuori Giussano 69-67, Sovico-Besanese 66-62, Veranese-POB Binzago 58-83; domenica 14 ore 18 Sant'Ambrogio Mariano-Sidergorla Playground Team.

Classifica aggiornata del girone Como1

Cesano Seveso 8; Besanese, Sovico, Pob Binzago 6; Sidergorla Playground Team, Veranese 2; Mariano, 5 Fuori Giussano 0.