Basket Promozione ieri sera Villa Guardia ha vinto il big match per il 2° posto contro Tirano

Basket Promozione si chiude oggi il 12° turno d'andata del girone G lombardo

Basket Promozione la squadra di coach Mattia Di Lorenzo si è imposto tra le mura amiche per 69-60 e resta in scia dell'Inverigo

Si è giocato ieri sera un posticipo molto importante nel girone G del campionato di Basket Promozione maschile. A Villa Guardia infatti è andato in scena il big match di questo primo turno di 2023 che ha metteva di fronte seconda e terza forza del torneo. Una sfida che non ha deluso le attese ed è stata combattuta ma che alla fine ha saluto il successo dei locali del GSV allenati da coach Mattia Di Lorenzo che hanno avuto la meglio contro il Tirano per 69-60. Un successo che permette al Villa Guardia di rimanere in scia della capolista Inverigo, al secondo posto a soli due punti. Oggi si chiude il turno con il posticipo domenicale Virtus Cermenate-Lomazzo.

Programma del 12° turno d'andata girone G

Lunedì 9 gennaio Playground-Antoniana 53-47; giovedì 12 Erba-SB’83 67-62, Tavernerio-Mariano 68-62; venerdì 13 Inverigo-Lurate Caccivio 69-58, Figino-Alebbio 82-64, Senna-Sondrio 66-57; sabato 14 ore 21 Villa Guardia-Tirano 69-60; domenica 15 Virtus Cermenate-Lomazzo

Classifica aggiornata del girone G

Inverigo 24; Villa Guardia 22; Tirano, Figino 18; Kaire Sport Lurate, Erba 14; Antoniana, Tavernerio 12; Virtus Cermenate, Alebbio 10; Mariano, Lomazzo 8; SB’83 Cermenate, Playground, Senna 6; Sondrio 2.

Questo il cartellone completo del 13° turno d‘andata

Giovedì 19/1 ore 21.15 Antoniana-Virtus Cermenate, ore 21-30 Lurate-Figino, Sondrio-Inverigo, SB’83-Senna; venerdì 20 ore 21.30 Lomazzo-Erba, Mariano-Villa Guardia, Alebbio-Tavernerio; sabato 21 ore 20.30 Tirano-Playground.