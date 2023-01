Basket Promozione: si è giocato ieri sera l'anticipo del 12° turno d'andata del girone G.

Basket Promozione: il Playground Team apre bene il 2023 stoppando l'Antoniana

Si è alzato il sipario sul 12° turno d'andata del girone G del campionato di basket Promozione maschile. Lunedì sera, il 9 gennaio, si è giocato un interessante anticipo della giornata che ha visto il successo casalingo del Playground Team che in casa ha battuto l'Antoniana Como per 53-47. Giovedì in campo altre due gare mentre venerdì toccherà alla capolista Gigante Inverigo che ospiterà il Lurate Caccivio mentre la sua prima inseguitrice il Villa Guardia giocherà sabato in casa contro il Tirano.

Il tabellino di Playground Team-Antoniana Como 53-47

Playground: Chinello 15, Bianchi 15, Corti 8, Arena 6, Porro 4, Castelli 2, Viganò 2, Fontana 1, Croci, Spinelli, Colombo, Noseda.

Antoniana: Fritze 8, Gorla 8, Verduzzo 7, Galli 7, Sanavia 4, Ceraso 3, Livio 3, Pancino 3, Bolognesi 2, Azzolini2, Turinetti,

Programma del 12° turno d'andata girone G

Lunedì 9 gennaio Playground-Antoniana 53-47; giovedì 12 CDG Erba-SB’83, Tavernerio-Mariano; venerdì 13 ore 21 Inverigo-Lurate, Figino-Alebbio, Senna-Sondrio; sabato 14 ore 21 Villa Guardia-Tirano; domenica 15 Virtus Cermenate-Lomazzo.

Classifica aggiornata del girone G

Gigante Inverigo 22; GS Villa Guardia 20; Tirano 18; Figino 16; Kaire Sport Lurate 14; CDG Erba, Antoniana Como 12; Tavernerio, Virtus Cermenate, Alebbio 10; S. Ambrogio Mariano, Lomazzo 8; SB’83 Cermenate, Playground 6; Senna 4; Sondrio 2.