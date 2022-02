Basket Promozione il Sidergorla vince il recupero sul campo della Besanese e sale al 3° posto

Pallacanestro minors risultati

Basket Promozione si è aperta la settimana del girone Como 1.

Basket Promozione la squadra di coach Raffaele Marcantonio ieri sera si è imposta in rimonta per 66-63

E' già tornato in campo il girone Como1 del campionato di basket Promozione maschile. Ieri infatti è tornata in campo il Sidergorla Playground Team che nel recupero del 7° turno d'andata è tornata anche alla vittoria esterna superando in trasferta la Besanese per 66-63 al termine di una bella rimonta. La squadra di coach Raffaele Marcantonio infatti è stato sotto nel punteggio per oltre tre quarti per poi piazzare il break decisivo e il sorpasso negli ultimi 10' trascinati da tandem dei Colombo. Ora la squadra canturina è salita al terzo posto in coabitazione con Giussano che ha vinto l'anticipo del 3° turno di ritorno sbancando il campo della Veranese. Le due squadre nostrane tornano in campo nel weekend: sabato 19 ore 20 Sant'Ambrogio Mariano-Besanese e domenica 20 ore 17.30 Sidergorla-Cesano Seveso.

Il tabellino di Besanese-Sidergorla Playground Team 63-66

Parziali 22-19, 38-28, 49-43

Sidergorla: Viganò 4, Stefano Colombo 20, S Colombo junior 14, Spinelli 10, G.Colombo 8, Chinello 2, Porro 6, Bianchi 2, Noseda. All. Marcantonio.

Recupero del 7° turno d'andata girone Como1

Mercoledì 16 febbraio Besanese-Sidergorla Playground Team 63-66

Il programma del 3° turno di ritorno girone Como1

Martedì 15 Veranese-Giussano 49-60; giovedì 17 Sovico-Binzago; sabato 19 ore 20 Mariano-Besanese; domenica 20 ore 17.30 Sidergorla-Cesano Seveso.

Classifica aggiornata del girone Como1

Cesano Seveso 18; POB Binzago 16; Sidergorla Playground Team, 5 Fuori Giussano 12; Besanese,10; Veranese, Sovico 8; Sant'Ambrogio Mariano 4.