Basket Promozione Pasqua dolcissima per i Gladiatori Albavilla corsari a Sovico per 42-47

Si è completato ieri sera il cartellone del 4° turno prepasquale nel girone Como 1-2 della seconda fase del campionato di basket Promozione maschile. Colpo corsaro importante per i Gladiatori Albavilla di coach Angelo Delfinetti che hanno espugnato il campo del Sovico mantenendosi così alle spalle delle due capoliste e agganciato a quota 28 piunti al Cesano Seveso che sempre ieri ha domato in casa il Gigante Inverigo. Il campionato tornerà in campo dopo le festività pasquali mercoledì 20 aprile con l'anticipo Senna-Cesano Seveso.

Così il cartellone del 4° turno del girone Como1-2

Martedì 12 Binzago-Antoniana Como 70-55, 5 Fuori Giussano-Alebbio 59-62; mercoledì 13 Veranese-Cucciago Bulls 55-81, Besanese-Senna 79-60, Sidergorla-Villa Guardia 58-69, Mariano Comense-Lurate Caccivio 70-76; giovedì 14 Cesano Seveso-Gigante Inverigo 60-52, Sovico-Gladiatori Albavilla 42-47.

La classifica aggiornata della seconda fase girone Como 1-2

Cucciago Bulls, Villa Guardia 30; Cesana Seveso, Gladiatori Albavilla 28; Binzago, Lurate 24; Giussano, Sidergorla, Besanese 16; Sovico, Alebbio 14; Gigante Inverigo, Veranese 12; Antoniana, Mariano 8; Senna 2.

Il programma del 5° turno: mercoledì 20 aprile Senna-Cesano; giovedì 21 Cucciago Bulls-Giussano, Antoniana-Sovico, ore 21.30 Lurate Caccivio-Sidergorla; venerdì 22 Albavilla-Besanese, Alebbio-Mariano, Inverigo-Veranese; sabato 23 ore 21.30 Villa Guardia-Binzago.