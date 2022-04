Basket Promozione Successo pesante per il Gigante Inverigo che schianta la Besanese

Pallacanestro minors risultati

Il 3° turno del girone di classificazione del campionato di basket Promozione Como 1-2 ha visto il successo pesante del Gigante Inverigo che in casa ha schiantato la Besanese per 65-47 rilanciandosi in classifica e allontanandosi dalla zone calde. Resta da giocare solo il derby Antoniana Sidergorla rinviato al 9 maggio. Intanto domani martedì 12 aprile si aprirà il 4° turno prepasquale con due anticipi importanti Binzago-Antoniana Como e Giussano-Alebbio Como. Turno che si completerà tra mercoledì 13 e giovedì 14 con il resto del cartellone.

Così il cartellone del 3° turno del girone Como1-2

Giovedì 7 aprile Kaire Sport Lurate-Giussano 66-52, Cucciago Bulls-Cesano Seveso 79-71; venerdì 8 Villa Guardia-S. Ambrogio Mariano 73-64 , Alebbio-Veranese 77-64, Senna-Sovico 65-71, Albavilla-Binzago 78-74, Inverigo-Besanese 65-47. Antoniana-Sidergorla rinviata al 9 maggio.

La classifica aggiornata della seconda fase girone Como 1-2

Cucciago Bulls, Villa Guardia 28; Cesana Seveso, Albavilla 26; Binzago, Kaire Sport Lurate 22; Giussano, Sidergorla 16; Besanese, Sovico 14; Alebbio Como, Inverigo 12; Veranese 10; Antoniana Como, Sant'Ambrogio Mariano 8; Senna 2.

Così il cartellone del 4° turno del girone Como1-2

Martedì 12 aprile ore 21.15 Binzago-Antoniana, ore 21.30 Giussano-Alebbio; mercoledì 13 ore 21.30 Veranese-Cucciago Bulls, Mariano-Lurate Caccivio, Besanese-Senna, Sidergorla-Villa Guardia; giovedì 14 ore 21,30 Cesano Seveso-Inverigo, Sovico-Albavilla.