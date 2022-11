Basket Promozione: si è aperto ieri sera il 6° turno d'andata del girone G lombardo.

Basket Promozione: primo successo del Senna che vince il derby sul campo del Playground

Si è già aperto ieri sera il 6° turno d'andata del campionato di basket Promozione maschile. Nel girone G apripista è stato il derby brianzolo che si è giocato a Brenna con i padroni di casa del Playground Team ad ospitare il Senna. Gara che ha visto i locali sempre avanti per oltre tre quarti, ma senza mai riuscire a chiudere i conti tanto che nel finale i bianconeri ospiti sono stati bravi a trovare il parziale vincente che gli ha permesso di conquistare i tre punti in volata e lasciare così l'ultimo posto in classifica. Il cartellone del turno proseguirà giovedì 10 con altre due gare interessanti CDG Erba-Lurate Caccivio e Tavernerio-SB'83 Cermenate.

Il tabellino di Playground Team-Senna 50-51

Parziali: 15-8, 27-22, 37-32

Playground: Chinello 17, S. Colombo 10, Porro 9, Fontana 4, Mauri 3, Viganò 2, Castelli 2, Arena 2,, Corti, Spinelli, Noseda.

Senna: Puzzo 14, D. Colombo 9, Menegaldo 8, S. Colombo 6, Lo Prete 6, Marinoni 5, Anzani 3, Cantalupi , Fantechi, Farina.

Questo il cartellone del 6° turno d’andata

Lunedì 7 novembre ore 21.30 Playground Team-Senna 50-51; Giovedì 10 ore 21 CDG Erba-Lurate, 21.15 Tavernerio-SB'83; venerdì 11 ore 21 Inverigo-Alebbio, ore 21.15 Figino-Sondrio, ore 21.30 Villa Guardia-Antoniana, Lomazzo-Tirano; domenica 13 ore 18 Virtus Cermenate-Mariano Comense.

La classifica aggiornata del girone G

Figino, GSV Villa Guardia, Gigante Inverigo 10; Tirano 8; S. Ambrogio Mariano, CDG Erba 6; Tavernerio, Kaire Lurate, Antoniana Como, Playground Team, Alebbio, Lomazzo 4; Sondrio, SB'83 Cermenate, Senna 2; Virtus Cermenate 0.