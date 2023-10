Basket serie C: Cermenate cala il tris, Rovello festeggia il bis ma Cantù va ancora ko

Nel 4° turno d'andata di serie C fa festa la Virtus Cermenate che ha allungato la sua serie positiva calando il tris vincente sul campo del Luino. Colpaccio esterno anche per il Rovello Porro che a Novate ha conquistato il suo secondo successo stagionale da neopromossa mentre mastica amaro il Gorla Cantù che ieri ha dovuto incassare la terza sconfitta consecutiva a Cisano. Troppe le assenze e gli acciacchi per la squadra canturina di coach Saibene che ha dovuto sempre inseguire senza mai riuscire a riaprire la gara.

I tabellini di...

O.SA.L. Novate - Basket Rovello: 68 - 82

Parziali 22-20, 35-43, 59-58

Basket Rovello : Ronchetti Andrea 25, Olgiati Lorenzo 22, Pozzi Alessandro 13, Caccia Luca 8, Tomaselli Jacopo 6, Rampoldi Davide 4, Ronchetti Paolo 2, Donegà Luca 2, Cattaneo Simone 0, Losa Riccardo 0, Banfi Emanuele ne, Cattaneo Federico ne, All. coach Rossini Luca, vici: Monti Alessandro, Guarchi Pietro

Virtus Luino - Virtus Cermenate: 71 - 75

Parziali 23-23, 46-37, 63-54

Virtus Cermenate : Carioni Matteo 18, Tyrtyshnyk Antony 16, Tremolada Michele 14, Camara Mamadou Diarra D. 9, Lakicevic 7, Konate Ibrahim 5, Cairoli Luca 3, Botta Pierfrancesco 2, Verga Simone 1, Mauri Simone 0, Marcolongo Francesco 0, Galimberti ne, All. Spinelli

C.S.C. BK Cusano - Team Abc Cantù: 74 - 43

Parziali 11-6, 30-18, 49-32.

Gorla Team Abc Cantù : Tosetti 24, Beltrami 8, Cattaneo 5, Zimonijc , Meroni ne, Moscatelli 1, Clerici ne, A. Mazzoleni, Pavese ne, Toluwa 2, Bandirali 3. All. Saibene.

I risultati del 4° turno d’andata del girone Ovest A

Sabato 14 ottobre ore 21 Virtus Luino-Cermenate 71-75, Casoratese-Marnatese 66-55; domenica 15 ore 18 Novate-Rovello Porro 66-82, Varedo-Varese Academy 82-81, Cusano-Gorla Cantù 74-43.

La classifica aggiornata del girone Ovest A

Casoratese 8; Cermenate 6; Varese Academy, Marnatese, Novate, Rovello Porro, Varedo 4; Gorla Team Abc Cantù, Venegono, Cusano 2; Virtus Luino 0.

Il programma del 5° turno del girone Ovest A

Sabato 21 ottobre ore 18.30 Marnatese-Rovello, ore 21 Gorla Cantù-Varese Academy, Cermenate-Varedo, Venegono-Virtus Luino; domenica 22 Novate-Cusano.