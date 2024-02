Basket Serie C: doppio successo prezioso per Rovello Porro e Virtus Cermenate

Si è chiuso ieri un weekend davvero positivo per le squadre lariane nel girone Ovest A del campionato di serie C maschile. Nel posticipo domenicale, prezioso successo esterno del Rovello Porro che sbancando Cusano ha inanellato punti importanti in vista della seconda fase.

In precedenza grande ritorno alla vittoria per Cermenate che, regolando la Varese Academy l'ha agganciata in classifica e può ancora sperare nel 3° posto ma dovrà fare da spettatore nell'ultimo turno quando tornerà in campo anche il Gorla Cantù che, dopo aver riposato, potrà ancora aspirare al podio e al girone Gold.

I tabellini di Cusano - Basket Rovello 66 - 72

Parziali 15-22, 33-35, 50-52

Basket Rovello: Ronchetti Andrea 18, Pozzi Alessandro 17, Ronchetti Paolo 12, Aceti Oscar 11, Cesana Paolo 6, Tomaselli Jacopo 4, Losa Riccardo 2, Rampoldi Davide 2, Banfi Emanuele, Caccia Luca, Cattaneo Simone ne. All. Rossini.

Virtus Cermenate - Varese Academy 76 - 53

Parziali 13-8, 30-22, 49-37

Virtus Cermenate : Tremolada Michele 22, Camara Mamadou Diarra D. 12, Tyrtyshnyk Antony 9, Lakivecic Jovan 9, Cairoli Luca 8, Carioni Matteo 6, Konate Ibrahim 4, Verga Simone 4, Todorovic Luka 2, Botta Pierfrancesco, Gromero Riccardo ne, Galimberti Christian ne. All. Fioretti.

Risultati del 21° turno, 10° di ritorno girone Ovest A

Sabato 17 febbraio ore 21 Cermenate-Varese Academy 76-53, Venegono-Casoratese 96-97; domenica 18 ore 18 Cusano-Rovello Porro 66-72, Varedo-Virtus Luino 93-94 dts, Novate-Marnatese 77-49. Riposa Gorla Cantù.

Classifica girone Ovest A

Casoratese 30; Marnatese 28; Virtus Cermenate, Varese Academy 26; Gorla Cantù 24; Novate 20; Varedo 18; Venegono, Rovello Porro 12; Virtus Luino 8; Cusano 6.

Programma del 22° turno, 11° di ritorno girone Ovest A

Sabato 24 febbraio ore 18 Rovello-Venegono, ore 18.30 Marnatese-Cantù, Venegono-Novate, Luino-Cusano, Casoratese-Varedo. Riposa: Virtus Cermenate.