Basket serie C: il Cermenate si arrende in volata alla capolista Marnatese, oggi Cantù di scena a Varedo

Volata amara per la Virtus Cermenate nel big match d'alta quota del girone Ovest A di serie C. Ieri sera infatti la squadra brianzola di coach Gilberto Spinelli ha ospitato lo scontro diretto che metteva in palio il primato ma si è dovuta arrendere al Marnate che è sempre stato avanti di poco ed è riuscito a difendere il vantaggio fino alla fine conquistando il primo posto solitario. Cermenate vede interrompersi la sua striscia vincente e viene agganciata al secondo posto anche dalla Varese Academy. Oggi tocca al Gorla Cantù di coach Guido Saibene che vuole proseguire la sua scalata sul campo di Varedo. A riposo invece il Rovello Porro.

Il tabellino di Virtus Cermenate-Marnatese 56 - 64

Parziali 15-22, 29-35, 41-47

Virtus Pall. Cermenate : Tyrtyshnyk Antony 18, Lakivecic Jovan 11, Todorovic Luka 8, Verga Simone 7, Konate Ibrahim 4, Cairoli Luca 3, Marcolongo Francesco 3, Carioni Matteo 2, Botta Pierfrancesco, Camara Mamadou Diarra , Mauri Simone, Tremolada Michele ne, All. Spinelli.

US Marnatese Basket USD : Negri Claudio 18, Tandoi Niccolò 12, Preatoni Vittorio 7, Guidi Alessandro 6, Scaltritti Pietro 5, Croci Nicolò 5, Augusto Matteo 4, Pogliana Riccardo 4, Arui Alessandro 3, Prioschi Valentino, Lavelli Tommaso ne, Zivkovic Mihael ne, All. Donati.

Programma del 18° turno, 7° ritorno del Girone Ovest A

Sabato 3 febbraio ore 21 Virtus Cermenate-Marnatese 56-64, Venegono-Varese Academy 71-77; domenica 4 ore 21 Varedo-Gorla Cantù, Cusano-Casoratese, Novate-Luino. Riposa Rovello Porro.

Classifica aggiornata del Girone Ovest A

Marnatese 26; Casoratese, Cermenate, Varese Academy 24; Gorla Cantù 20; Varedo 18; Novate 16; Venegono 12; Rovello Porro 8; Cusano, Virtus Luino 6.