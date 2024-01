Basket serie C: stasera "derby in famiglia" a Casnate tra la lanciata Gorla Cantù e la matricola Rovello Porro

Si apre questa sera con un bel derby brianzolo il 7° turno di ritorno del girone Ovest A di serie C maschile. Fari puntati infatti alle ore 21 sul PalaFracescucci di Casnate dove va in scena la sfida Gorla Cantù-Rovello Porro. Una sfida che vede i padroni di casa di coach Guido Saibene arrivare sull'onda lunga del clamoroso successo contro la capolista Casoratese e decisi a proseguire la loro scalata in classifica.

Derby in famiglia, coach Rossini: "Partita speciale"

Contro avranno il Rovello Porro di coach Luca Rossini che stasera vivrà un suo speciale "derby in famiglia" visto che torna da avversario dove è cresciuto come allenatore, lui che professionalmente da anni lavora per la Pallacanestro Cantù:

"E' vero per me è una partita speciale, un derby nel derby che vivo però con grande serenità, incontro tanti giocatori e allenatori che conosco bene. Da parte nostra sappiamo che sarà dura perché incontriamo la squadra che quando è al completo ritengo sia la più forte del girone. Comunque proveremo a fare il massimo, non partiamo battuti e cercheremo di giocarcela come nel match d'andata". Gara che infatti il Rovello vinse a domicilio ad inizio novembre. Domani invece nel posticipo domenicale toccherà la Virtus Cermenate che reduce dalla qualificazione ai quarti di finale di Coppa Lombardia, sarà ospote del Cusano per provare ad allungare la sua serie positiva e confermarsi al secondo posto in campionato.

Programma del 18° turno, 7° ritorno del Girone Ovest A

Sabato 27 gennaio ore 21 Gorla Cantù-Rovello, Luino-Marnatese, Casoratese-Novate; domenica 28 ore 18 Cusano-Cermenate, Varedo-Venegono.

Classifica aggiornata del Girone Ovest A

Casoratese 24; Varese Academy, Marnatese , Cermenate 22; Gorla Cantù 18; Varedo 16; Novate 14; Venegono 12; Rovello Porro 8; Cusano, Virtus Luino 6.