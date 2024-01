Basket serie C: Cermenate vince il derby con Rovello e sale al 2° posto, Cantù stende ancora la capolista Casorate

Weekend da leoni per Cermenate e Cantù nel campionato di basket serie C maschile. La Virtus di coach Gilberto Spinelli non solo ha vinto largamente il derby contro Rovello ma è salita al secondo posto agganciando Varese Academy e Marnatese.

Momento magico anche per il Gorla Cantù che per la seconda volta in questa stagione ha stoppato la capolista Casoratese. Dopo il colpo dell'andata, sabato sera i giovanotti di coach Guido Saibene hanno bissato vincendo anche in casa coronando una lunga rimonta e salendo così al quinto posto solitario.

I tabellini del weekend

Virtus Cermenate - Basket Rovello 90 - 70

Parziali 28-14, 51-34, 71-59

Virtus Cermenate: Tyrtyshnyk Antony 22, Todorovic Luka 14, Tremolada Michele 14, Camara Mamadou Diarra D. 9, Verga Simone 9, Lakivecic Jovan 8, Carioni Matteo 6, Konate Ibrahim 6, Marcolongo Francesco 2, Botta Pierfrancesco, Cairoli Luca, Gromero Riccardo. All. Spinelli.

Basket Rovello : Aceti Oscar 14, Pozzi Alessandro 13, Ronchetti Andrea 13, Donegà Luca 11, Ronchetti Paolo 8, Olgiati Lorenzo 6, Tomaselli Jacopo 3, Losa Riccardo 2, Banfi Emanuele, Caccia Luca, Rampoldi Davide, Cattaneo Simone ne. All. Rossini.

Gorla Cantù - Casoratese 83 - 78

Parziali 21-28, 36-48, 55-62

Gorla Cantù : Meroni Gregorio 23, Greppi Riccardo 15, Clerici Filippo 14, Mazzoleni Federico 13, Moscatelli Pietro 9, Cattaneo Luca 7, Mazzoleni Alessandro 2, Ferrari Luca 0, Marelli Tommaso ne, Tosetti Carlo ne All. Saibene.

Programma del 17° turno, 6° ritorno del Girone Ovest A

Sabato 20 gennaio ore 21 Virtus Cermenate-Rovello Porro 90-70, Gorla Cantù-Casoratese 83-78, Marnatese-Varese Academy 63-62, Venegono-Cusano 62-51; domenica 21 Novate-Varedo 86-79. Ha riposato Virtus Luino

Classifica aggiornata del Girone Ovest A

Casoratese 24; Varese Academy, Marnatese , Cermenate 22; Gorla Cantù 18; Varedo 16; Novate 14; Venegono 12; Rovello Porro 8; Cusano, Virtus Luino 6.

Programma del 18° turno, 7° ritorno del Girone Ovest A

Sabato 27 gennaio ore 21 Gorla Cantù-Rovello, Luino-Marnatese, Casoratese-Novate; domenica 28 ore 18 Cusano-Cermenate, Varedo-Venegono.