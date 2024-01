Basket serie C: la Virtus Cermenate è in gas e allunga la sua striscia vincente sbancando Varedo 68-74

Continua il buon momento della Virtus Cermenate che ieri ha allungato la sua striscia vincente imponendosi anche nel posticipo domenicale del 5° turno di ritorno del campionato di serie C. La squadra gialloblù diretta da coach Gilberto Spinelli ha sbancato anche il non facile campo del Varedo, che veniva dal colpo a Varese, vincendo dopo una gara equilibrata per 68-74.

Decisivo l'allungo piazzato a fine del terzo quarto che poi ha premesso a Tremolada e compagni di controllare fino alla fine. Cermenate con questo successo riaggancia così al terzo posto la Marnatese a quota 20 e settimana prossima tornerà a giocare in casa nel derby contro il Rovello Porro.

Il tabellino di Pol. Varedo - Virtus Cermenate 68 - 74

Parziali 21-18, 40-44, 55-63

Varedo : Riboli Simone 18, Magugliani Francesco 13, Najafi Massimo 11, Bontempi Nicolò 8, Meroni Aron 7, Villantieri Edoardo 6, Romeo Alessandro 3, Scialabba Giovanni 2, Carrera Alessandro, Canti Nicolò Antonio, Busnelli Davide. All. Vianello.

Virtus Cermenate : Carioni Matteo 15, Todorovic Luka 13, Tremolada Michele 13, Verga Simone 10, Tyrtyshnyk Antony 9, Camara Mamadou Diarra D. 8, Konate Ibrahim 6, Cairoli Luca, Gromero Riccardo, Marcolongo Francesco, Botta Pierfrancesco ne, Mauri Simone ne, All. Spinelli.

Programma del 16° turno, 5° ritorno del Girone Ovest A

Sabato 13 gennaio Rovello-Marnatese 59-72, Varese Academy-Gorla Cantù 83-79, Virtus Luino-Venegono 65-64; domenica 14 ore 18 Varedo-Virtus Cermenate 68-74, Cusano-Novate 67-79.

Classifica aggiornata del Girone Ovest A

Casoratese 24; Varese Academy 22; Marnatese , Cermenate 20; Gorla Cantù, Varedo 16; Novate 12; Venegono 10; Rovello Porro 8; Cusano, Virtus Luino 6.

Programma del 17° turno, 6° ritorno del Girone Ovest A

Sabato 20 gennaio ore 21 Virtus Cermenate-Rovello Porro, Gorla Cantù-Casoratese, Marnatese-Varese Academy, Venegono-Cusano; domenica 21 Novate-Varedo.