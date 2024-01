Basket Serie C: sabato sera apre il Rovello, poi fari puntati su Varese Academy-Gorla Cantù

Dopo il tris vincente del primo impegno del 2024, si preparano a tornare in campo le tre squadre nostrane di Serie C. In programma nel weekend il 5° turno di ritorno che riserva loro tutte sfide molto interessanti e non facili. A cominciare da quella di sabato 18 gennaio 2024 alle ore 18 quando aprirà il cartellone il Rovello Porro di coach Luca Rossini che ospita la Marnatese per provare un altro colpo (arbitri Lanzani-Rossi, all'andata successo Marnatese per 77-61).

Basket Serie C: sabato sera fari puntati su Varese Academy-Gorla Cantù

Questa sera alle 20.30 fari puntati su un match che promette spettacolo ed emozioni con il Gorla Cantù di coach Guido Saibene ospite della Varese Academy in un remake della sfide del campionato Under19 Eccellenza (arbitri Godino-Naka, all'andata successo di Cantù per 98-92). Una gara tra squadre giovani che promettono una bella sfida a viso aperto e a ritmi alti. Infine chiuderà il cartellone il posticipo domenicale che vedrà la Virtus Cermenate ospite a Varedo (arbitri Tran-Akli, all'andata successo Virtus per 89-83) per provare ad allungare la sua serie positiva anche se coach Gilberto Spinelli avverte:

" Non sarà facile contro una squadra ostica che pressa, corre e che fa dell'energia e dell'entusiasmo le sue forze soprattutto in casa. Per me è la vera rivelazione del campionato. Quindi dovremo stare attenti perché all'andata vincemmo nonostante i tanti palloni persi. Loro sono in fiducia e arrivano dal colpo a Varese ma per noi vincere varrebbe doppio per andare sul 2-0 con Varedo e restare in corsa per i primi tre posti".

Programma del 16° turno, 5° ritorno del Girone Ovest A

Sabato 13 gennaio ore 18 Rovello-Marnatese, 20.30 Varese Academy-Gorla Cantù, Virtus Luino-Venegono; domenica 14 ore 18 Varedo-Virtus Cermenate, Cusano-Novate.

Classifica aggiornata del Girone Ovest A

Casoratese 24; Varese Academy 20; Marnatese, Virtus Cermenate 18; Gorla Cantù, Varedo 16; Venegono, Novate 10; Rovello Porro 8; Cusano 6; Virtus Luino 4.