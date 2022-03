Basket serie D a segno solo Cabiate, al tappeto Rovello, Cadorago, Figino e Lomazzo

Pallacanestro minors risultati

Basket serie D si è aperto ieri il 2° turno della seconda fase del campionato lombardo.

Basket serie D domenica sfida sul fondo il Tavernerio mentre lunedì big match d'alta quota per Appiano

Si è aperto ieri sera il 2° turno della seconda fase del campionato lombardo di basket serie D. Un secondo turno poco fortunato per il momento per le squadre nostrane che hanno di fatto realizzato una sola vittoria e ben quattro sconfitte. A segno in trasferta il Cabiate che ha sbancato in volata il campo del Tradate. Stop esterni invece per Rovello battuto e agganciato dal Lonate, come per l'Olimpia Cadorago che si è arresa a Gavirate. Ancora al tappeto Figino e Lomazzo. Domani toccherà al Tavernerio di scena sul campo del Draghy Gorla in una sfida sul fondo molto delicata mentre poi la palla passerà al big match di lunedì sera tra le prime della classe Cassano Magnago-Appiano Gentile.

Il cartellone del 2° turno della seconda fase

Venerdì 4/3

Aba Legnano - Pall. Figino 62 - 41 (19-3, 31-16, 40-30)

Cistellum Cislago - Masters Carate 62 - 88 (20-18, 28-45, 45-70)

Sportlandia Tradate ASD - Pallacanestro Cabiate 59 - 62 (14-24, 27-38, 40-48)

Basket Lonate - Basket Rovello 71 - 64 (19-14, 31-33, 46-48)

Malnate - ABC Lomazzo 78 - 42 (22-14, 48-25, 58-30)

Gavirate - Olimpia Cadorago 76 - 65 (20-13, 38-35, 60-49)

; domenica 6 ore 18 Draghy-Tavernerio; lunedì 7 ore 21 Cassano Magnago-Appiano Gentile.

La nuova classifica della seconda fase

Indipendente Appiano 28; Cassano Magnago 26; Carate 24; Rovello, Lonate 22; Cadorago, Cislago 20; Gavirate 18; Tradate 14; Cabiate, Legnano, Malnate 12; Figino 8; Lomazzo 6, Draghi Gorla 6; Tavernerio 2.