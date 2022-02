Basket serie D tutti a caccia della capolista Appiano Gentile che oggi riceve il Legnano

pallacanestro minors in campo

Basket serie D si apre questa sera la seconda fase del campionato lombardo.

Basket serie D si apre questa sera la seconda fase del campionato lombardo.

Basket serie D big match a Cadorago dove l'Olimpia ospita il quotato Cassano Magnago

Dopo una settimana di sosta torna in campo oggi il campionato di basket serie D che apre la seconda fase. Tutte in campo a domicilio le squadre lariane a cominciare dalla capolista Indipendente Appiano Gentile che ospita l'Aba Legnano per confermare la sua leadership e il ruolo di grande favorita. Big match a Cadorago dove l'Olimpia di coach Angelo Serafini sfida la seconda forza il quotato Cassano Magnago. Rovello Porro invece riceve Malnate mentre Figino se la vede con Cislago, Cabiate con Lonate e Lomazzo con Gavirate. Chiude il fanalino di coda Tavernerio che prova la sua risalita ospitando il Tradate. Domenica completerà il cartellone il posticipo Masters Carate-Draghy Gorla Maggiore.

Il calendario del 1° turno della seconda fase girone C

Venerdì 25 febbraio ore 21.15 Cadorago-Cassano, ore 21.30 Lomazzo-Gavirate, ore 21.30 Tavernerio-Tradate, ore 21.15 Figino-Cislago, ore 21.30 Rovello-Malnate, ore 21.30 Appiano-Legnano, ore 21.15 Cabiate-Lonate; domenica 27 ore 18 Masters Carate, Draghy Gorla.

Ecco la classifica con cui ripartirà la seconda fase girone C

Indipendente Appiano Gentile 26; Cassano Magnago 24; Rovello Porro, Masters Carate, Olimpia Cadorago 20; Lonate, Cislago 18; Gavirate 14; Tradate 12; Cabiate, Legnano, Malnate 10; Figino 8; Lomazzo 6, Draghi Gorla 6; Tavernerio 2.