Basket serie D ai playoff Cadorago venerdì 2 e Appiano Gentile domenica 4

Basket serie D definiti i tabelloni della seconda fase lombarda.

Basket serie D Atena Rovello al primo turno di playout contro il Campus Varese

Definiti i tabelloni della seconda fase del campionato lombardo di basket serie D. Nei playoff ci sono due squadre lariane: l'Appiano Gentile nel tabellone rosso che se la vedrà con la POl. Geregnano al primo turno domenica 4 luglio in casa alle ore 18. Venerdì 2 luglio invece aprirà i playoff anche l'Olimpia Cadorago nel tabellone giallo rendendo visita al Cassano Magnago. Nei playout invece l'Atena Rovello che pur avendo vinto il girone C poichè ha usufruito di una wild card giovanile giocherà il 1° turno in casa domenica 4 luglio contro il Campus Varese (ore 20.30).

La classifica finale del girone C

Rovello 12; Appiano Gentile 10; Tradate 8; Cadorago 6; Malnate 4

Playoff tabellone rosso Quarti di finale

Appiano Gentile (1C)-Pol. Garegnano (3 H) domenica 4 luglio ore 18

Abbiategrasso (2G)-Gavirate(2D)

Verdello (2A)- Cavenago (3B)

Cus Politecnico (1F)- FL Monza (3E).

Playoff tabellone giallo Quarti di finale

Sebino Basket (1A) - ASD Tigers Milano (3F) 4 luglio ore 18:00 Basket Melzo (2E) - Polisportiva Calusco (2B) 4 luglio ore 18:00 AS Dil. Trezzano Basket(1G) - Basket Corsico Arcadis (2H) 2 luglio ore 21:30 ASD Basket Cassano Magnago (1D) - ASD Olimpia Cadorago (3C)2 luglio ore 21:15

Playout tabellone Azzurro primo turno