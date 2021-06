Basket serie D vittorie in volata ma pesantissime per Appiano e Cadorago 

Basket serie D ieri sera si è giocato il penultimo turno regolare del girone C lombardo.

Basket serie D l'Indipendente ha stoppato nel derby il Rovello mentre l'Olimpia ha sbancato Malnate

Si è giocato ieri sera il penultimo turno della fase regolare del campionato di basket serie D lombardo. Un turno che ha regalato due preziosissime vittorie sul filo di lana a due squadre lariane. Pesantissimo il successo casalingo conquistato in volata dall'Indipendente Appiano Gentile capace di fermare la corsa della capolista Atena Rovello battendola per 68-66 dopo un derby equilibratissimo. Colpo esterno che vale l'aggancio a quota 4 punti in classifica invece per l'Olimpia Cadorago che ieri sera ha sbancato Malnate per 63-64 dopo un match molto tirato e combattuto. Settimana prossima si giocherà l'ultimo turno regolare che vedrà la capolista Rovello riposare mentre venerdì Malnate-Appiano (ore 21.30, andata 56-65) e domenica 27 invece Cadorago-Tradate (ore 18, andata 69-75)

Risultati del 9° turno, penultimo di ritorno del girone C (riposa Tradate)

Venerdì 18 giugno Appiano Gentile-Rovello Porro 68-66 (17-21, 38-38, 52-52), Malnate-Cadorago 63-64 (19-18, 32-43, 45-55).

La classifica aggiornata del girone C

Atena Rovello Porro 12; Tradate, Indipendente Appiano Gentile 8; Malnate, Olimpia Cadorago 4.

Programma del 10° turno, ultimo di ritorno del girone C (riposa Tradate)

Venerdì 25 giugno ore 21.30 Malnate-Appiano Gentile; domenica 27 ore 18 Cadorago-Tradate.