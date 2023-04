Basket serie D: si è aperto ieri sera il penultimo turno stagionale del girone Rosso.

Basket serie D: anticipo amaro per Cadorago travolto subito a Seregno per 83-33

Si è aperto con un insolito anticipo del giovedì sera il penultimo turno del girone Rosso del campionato di basket serie D. Ieri sera però il Doppio Malto Cadorago ha potuto fare ben poco contro il Seregno terza forza del torneo visto che presto ha dovuto alzare bandiera bianca per poi essere travolto per 83-33. Questa sera far puntati sul derby brianzolo Rovello-Cabiate mentre il resto del cartellone è in programma domenica 16 quando spiccherà l'impegno casalingo dei Cucciago Bulls che ospiteranno la Mia Groane Lentate.

Il tabellino di Basket Seregno - Doppio Malto Cadorago 83 - 33

Parziali 25-5, 48-18, 66-20

Seregno: Sanfilippo 14, Pennati 12, Salesi 12, Torchio 12, A. Arnaboldi 11, Barni 8, Caglio 5, Schiatti 5, Pellizzoni 2, Finazzi 2, Ventura, Foiano. All. Perego.

Cadorago: Prato 10, Faggion 8, Baparapè 5, Gavioli 4, M. Arnaboldi 2, Arrighi 2, Mancini 2, Bellone, Colato. All. Accardi.

Il cartellone del 25° turno, 12° di ritorno girone Rosso

Giovedì 13 aprile ore 21.30 Seregno-Cadorago 83-33; venerdì 14 aprile ore 21 Rovello-Cabiate; domenica 16 aprile ore 18.30 Cucciago Bulls-Mia Lentate, Nibionno-Sondrio, Masters Carate-Pescate, Rovagnate-Biassono Lissone-Civatese..

Classifica aggiornata del girone Rosso

Rovello Porro 40; Biassono 36; Seregno 34; Civatese 28; Sondrio, Groane Lentate, Masters Carate 26; Pescate, Cucciago 24; Cabiate, Nibionno 22; Lissone 16; Rovagnate 11; Doppio Malto Cadorago 0.