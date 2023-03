Basket serie D: si è chiuso ieri il 23° turno stagionale del girone Rosso lombardo.

Basket serie D: i Cucciago Bulls tornano al successo e "matano" il Sondrio

E' andato in archivio il 23° turno stagionale del girone Rosso del campionato di Basket serie D e lo ha fatto ieri con la vittoria fragorosa dei Cucciago Bulls in casa contro il Sondrio. Una vittoria importante e pesante per i tori brianzoli trascinati dal loro pilastro Max Politi top scorer con 23 punti. Il campionato tornerà in campo venerdì 31 marzo per terzultimo turno regolare, l'ultimo prima della sosta pasquale.

Il tabellino di Cucciago - Sportiva Basket Sondrio 76 - 62

Parziali 23-18, 49-25, 64-41

Cucciago Bulls: Politi Filippo 23, Gualazzi Alessandro 18, Caviezel Fabio 15, Radice Leonardo 8, Angiolini Alberto 6, Borghi Luca 2, Molteni Matteo 2, Sirtori Vittorio 2, Bernasconi Luca, Girolimetto Gianluca, Hamdar Adam, Ciriaco Edoardo ne, All. Milo.

Sondrio: Bertini Matteo 14, Benvenuti Mattia 11, Parolo Roberto 11, De Buglio Francesco 10, Motalli Tommaso 5, Spinelli Gregorio 4, Lavizzari Pietro 3, Monaco Stefano 2, Stefanelli Pietro 2, Lo Verso Sebastiano, Bonfadini Filippo. All. Busi.

Il cartellone del 23° turno, decimo di ritorno girone Rosso

Venerdì 24 marzo ore 21.15 Rovagnate-Cadorago 70-62, Cabiate-Mia Lentate 64-66, Civatese-Pescate 72-49; ore 21.30 Rovello-Lissone 68-49; domenica 26 ore 18,30 Cucciago-Sondrio 76-62, Biassono-Seregno 71-65, Carate-Nibionno 69-63.

Classifica aggiornata del girone Rosso

Rovello Porro 38; Biassono 34; Seregno 30; Sondrio, Civatese, Groane Lentate, Masters Carate 26; Pescate 24; Cabiate, Cucciago Bulls 22; Nibionno 20; Lissone 16; Rovagnate 9; Doppio Malto Cadorago 0.

Il cartellone del 24° turno, 11° di ritorno girone Rosso

Venerdì 31 marzo ore 21.15 Cabiate-Seregno, Pescate-Rovello, ore 21.30 Cadorago-Cucciago, Carate-Biassono, Nibionno-Lissone, Groane Lentate-Civatese; domenica 2 aprile Sondrio-Rovagnate.