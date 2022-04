Basket serie D la capolista Appiano gioca d'anticipo e certifica il primato sbancando Malnate

Pallacanestro minors risultati

Basket serie D si è già aperto l'ultimo turno della seconda fase del girone C lombardo.

Basket serie D si è già aperto l'ultimo turno della seconda fase del girone C lombardo

Basket serie D ancora una prova di forza della squadra di coach Matteo Bonassi che si è imposto con un largo 49-76

Si è già aperto ieri sera l'8° e ultimo turno della seconda fase del campionato regionale di basket serie D. Nel girone C apripista è stata proprio la capolista Indipendente Appiano Gentile che ha chiuso in bellezza vincendo anche l'anticipo del turno prepasquale andando a sbancare con autorità il campo del Malnate con un largo 49-76. Il team diretto da coach Matteo Bonassi chiude così al primo posto dall'alto di quota 42 punti e aspetta con fiducia la prossima fase ad orologio. Intanto domani, mercoledì 13, si giocheranno altri tre anticipi con in campo anche il Figino a Gavirate e Rovello Porro ospite dei Draghi di Gorla oltre al big match Cassano-Masters Carate.

Il tabellino di Malnate Basketball -Indipendente Appiano Gentile 49 - 76

Parziali 17-23, 25-43, 32-58

Malnate: Sassi Samuele 16, Macchi Alessandro 6, Cellini Federico 5, Fabbrini Gianluca 5, Tavasci Andrea 5, Ranzenico Riccardo 4, Catelli Elia M. 4, Catelli Marco 2, Milani Marco 2, Abbiati Federico. All. Bianchi.

Appiano Gentile: Gorla Jacopo 20, Clerici Alex 13, Castelli Federico 12, Mascheroni Luca 8, Tomaselli Jacopo 7, Borsani Riccardo 6, Terraneo Davide 5, Di Cursi Alessio 2, Ferloni Simone 2, Bottani Paolo 1, Bottinelli Luca. All. Bonassi.

Il programma dell'8° e ultimo turno seconda fase girone C

Lunedì 11 aprile Malnate-Appiano 49-76; mercoledì 13 ore 21.15 Gavirate-Figino, 21-30 Cassano Magnago-Mastrs carate, Draghi-Rovello; venerdì 15 ore 21.15 Cislago-Cabiate, Tradate-Lomazzo, Lonate Pozzolo-Cadorago, ore 21.30 Legnano-Tavernerio.

I risultati del 7° e penultimo turno seconda fase girone C

Venerdì 8 aprile Tavernerio-Cislago 61-76, Appiano-Gavirate 68-55, Rovello-Tradate 86-63, Figino-Cassano Magnago 77-81 dts, Lomazzo-Lonate 43-52, Cadorago-Malnate 82-73, Cabiate-Draghi 65-45; domenica 10 Carate-Legnano 63-37.

La nuova classifica del girone C

Indipendente Appiano 42; Cassano Magnago 36; Masters Carate 34; Rovello Porro, Olimpia Cadorago 28; Lonate 26, Cislago 24; Gavirate 22; Malnate 18; Tradate, Legnano, Pallacanestro Cabiate 16; Draghi 12; Pallacanestro Figino 10; ABC Lomazzo 8; Tavernerio 2.