Basket serie D momento d'oro per Cadorago che sbanca anche Carate ed è secondo da solo

Pallacanestro minors risultati

Basket serie D si è giocato il 2° turno di ritorno nel girone C2 lombardo.

Basket serie D in vetta continua la fuga solitaria della capolista Appiano, successi pesanti anche per Rovello e Figino

Si è giocato il 2° turno di ritorno nel campionato di basket serie D che nel girone C2 vede proseguire il momento d'oro dell'Olimpia Cadorago. Il team diretto da coach Angelo Serafini non si ferma più e ha sbancato anche Carate Brianza vincendo lo scontro diertto e salendo da solo al secondo posto alle spalle della capolista Appiano Gentile che ha regolato Tavernerio in un testacoda che per due quarti è stato davvero molto equilibrato per merito dei locali. Successo pesante, il secondo di fila per Figino che batte e aggancia a quota 6 il Cabiate. Vittoria importante anche per il Rovello Porro che regola alla distanza un volitivo Lomazzo che si arrende solo nel finale.

Il programma del 9° turno secondo di ritorno del girone C2

Venerdì 26 novembre

Basket Tavernerio - Indipendente Appiano Gentile 56 - 84 (21-14, 35-36, 38-65. Tavernerio: Bassi Angelo 16, Taormina Alessandro 12, Farina Matteo 11, Borella Davide 9, Gavioli Alessio 5, Quattara Eliman 3, Bianco Lorenzo, Condrutz Filippo, Pedrazzani Edoardo, Romanò Alessandro. All. Di Landri Appiano: Gorla Jacopo 25, Leva Matteo 17, Clerici Alex 13, Mascheroni Luca 11, Tomaselli Jacopo 8, Castelli Federico 7, Bottani Paolo 2, Di Cursi Alessio 1, Borsani Riccardo, All. Bonassi.

Pallacanestro Cabiate - Pall. Figino 53 - 59 (13-8, 27-19, 43-35. Cabiate: Nobili Andrea 9, Castiglioni Filippo 8, Mazzola Jonathan 7, Orsi Mattia 7, Silva Marco 7, Marchetti Federico 6, Meroni Lorenzo 4, Bloise Mattia 3, Tagliabue Samuele 2, Figini Riccardo, Minotti Filippo. All. P. Orsi.

Figino: Mazzucchi Samuele 16, Colombo Giacomo 10, Gorla Gianmaria 10, Pancino Riccardo 7, Bernardi Luca 5, Mazzoni Michael 5, Cappelletti Simone 4, Minotti Daniele 2, Bergna Tommaso, Marzorati Stefano, Muto, Tagliabue. All. Carletti

Basket Rovello - ABC Lomazzo 76- 63 (26-13, 40-32, 59-53. Rovello: Pozzi Alessandro 15, Aceti Oscar 13, Rampoldi Davide 13, Ronchetti Paolo 11, Pessina Daniele 7, Galbusera Andrea 6, Cesana Paolo 5, Marinoni Mattia 5, Cattaneo Simone 1, Cattaneo Federico, Pagani Samuele, Colombo, All. Rossini.

Lomazzo: Marelli Alberto 16, Galletti Mattia 11, Gorni Cristian 8, Franchi Alessandro 6, Trebbi Alberto 6, Chiurato Paolo 5, Galli Stefano 5, Ippindo Nicolò 4, Moscatelli Igor 2, Bianchi Roberto. All. Zandalini.

Domenica 28 Masters Carate - Olimpia Cadorago 70 - 77 (23-16, 40-36, 44-57. Cadorago: Morandi Matteo 20, Baparapè Malik 15, Quaglia Pietro 12, Arnaboldi Marco 9, Barbato 7, Bigoni Pietro 5, Garufi Alessandro 4, Prato 3, Sorbara Davide 2, Vago Andrea, Magatti, Carughi. All. Serafini.

Classifica del girone C2

Indipendente Appiano Gentile 16; Olimpia Cadorago 14; Masters Carate, Rovello Porro 12; Pall. Cabiate, Figino 6; ABC Lomazzo 4; Tavernerio 2.

Il programma del 10° turno terzo di ritorno del girone C2

Venerdì 3 dicembre ore 21.15 Figino-Carate, ore 21.30 Rovello-Tavernerio, Lomazzo-Cadorago, Appiano Gentile-Cabiate.