Basket serie D stasera fari puntati sul testacoda Tavernerio-Appiano Gentile

Pallacanestro minors in campo

Basket serie D si apre oggi il 9° turno stagionale del girone C2 lombardo.

Basket serie D domenica 28 chiuderà il posticipo tra seconde in classifica Masters Carate-Olimpia Cadorago

Si apre questa sera il 9° turno stagionale, il 2° di ritorno, del campionato di basket serie D. Nel girone C2 tutti a caccia della lepre Indipendente Appiano Gentile che da capolista oggi affronta il testacoda sul campo del Tavernerio per allungare la sua serie utile. Da seguire in serata anche un interessante Rovello Porro-Lomazzo con i padroni di casa in cerca di riscatto dopo due stop di fila e gli ospiti dati in ascesa. Chiude la serata un derby che mette in palio punti pesanti tra Cabiate e un rilanciato Figino. Il cartellone però vivrà il suo match clou con il posticipo domenicale quando si affronteranno le due seconde in classifica: a Carate Brianza infatti l'Olimpia Cadorago renderà visita al Masters.

Il programma del 9° turno secondo di ritorno del girone C2

Venerdì 26 novembre ore 21.15 Cabiate-Figino, ore 21.30 Rovello-Lomazzo, Tavernerio-Appiano; domenica 28 ore 18 Masters Carate-Olimpia Cadorago.

Classifica del girone C2

Indipendente Appiano Gentile 14; Masters Carate, Olimpia Cadorago 12; Rovello Porro 10; Pall. Cabiate 6; Figino, ABC Lomazzo 4; Tavernerio 2.