Basket serie D oggi le squadre lariane sono impegnate tutte in trasferta

Pallacanestro minors in campo

Si inaugura questa sera il 4° turno della seconda fase del campionato di basket serie D. In campo tutte in trasferta le squadre lariane a cominciare dalla capolista Appiano Gentile di scena a Tradate per consolidare la sua fuga mentre Figino va a Lonate, il Lomazzo a Cislago, Cabiate rende vista alla seconda forza del girone il Cassano e il fanalino di coda Tavernerio sarà ospite del Gavirate. "Siamo consci del nostro destino e della nostra posizione in classifica- dice Max Di Landri coach del Tavernerio - Ma onoreremo l'impegno e il campionato fino alla fine come i ragazzi stanno facendo in ogni partita che giocano sempre a testa alta e senza mai mollare". Lunedì sera chiuderà il turno l'Olimpia Cadorago impegnata nel posticipo sul campo del Draghi Gorla.

Il programma del 4° turno della seconda fase

Venerdì 18/3 ore 21.15 Cassano Magnago-Cabiate, Cislago-Lomazzo, Gavirate-Tavernerio, Tradate-Appiano Gentile, Lonate-Figino, Malnate-Masters Carate; ore 21.30 Legnano-Rovello Porro; lunedì 21 ore 21.1 5 Draghi Gorla-Olimpia Cadorago.

La nuova classifica della seconda fase

Indipendente Appiano Gentile 32; Cassano Magnago 28; Masters Carate 26; Rovello Porro, Lonate , Cislago 22; Cadorago 20; Gavirate 18; Tradate 16; Cabiate, Legnano, Malnate 14; Figino, Draghi Gorla 8; Lomazzo 6; Tavernerio 2.