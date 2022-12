Basket Serie D: oggi si apre il 12° turno penultimo d'andata del girone Rosso lombardo.

Basket Serie D: stasera derby d'alta quota: sotto l'albero c'è Cabiate-Rovello Porro

Ultimo impegno del 2022 per le squadre nostrane del campionato di basket serie D. Questa sera infatti nel girone Rosso lombardo va in scena il 12° turno, penultimo d'andata, con le quattro portacolori lariane tutte in campo.

Spicca il derby ad alta quota in quel di Cabiate dove sarà di scena la capolista Rovello Porro di coach Luca Rossini che vuole proseguire il suo buon momento ma dovrà fare i conti con le "piovre" locali date in grande spolvero. Impegno esterno invece per i Cucciago Bulls di scena sul campo della Mia Lentate per provare a brindare con un bel colpo.

Chi dovrà superarsi invece è il Doppio Malto Cadorago di coach Andrea Accardi di scena questa sera tra le mura amiche dove ospiterà il testacoda contro la capolista Novate.

Programma del 12° turno penultimo andata girone Rosso

Venerdì 16 dicembre ore 21.15 Mia Lentate-Cucciago, Pescate-Masters Carate, Biassono-Rovagnate, Civatese-Lissone, Cabiate-Rovello Porro, Doppio Malto Cadorago-Novate; domenica 18 Sondrio-Nibionno.

Classifica del girone Rosso

Seregno, Porro 18; Sondrio 14; Biassono, Cabiate, Civatese 12; Pescate, Masters Carate, Nibionno, Mia Lentate 10; Cucciago Bulls 8; Lissone, Rovagnate 6; Doppio Malto Cadorago 0.