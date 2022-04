Basket serie D subito si parte con il botto: stasera c'è il big match Appiano Gentile-Cassano Magnago

Pallacanestro minors in campo

Basket serie D si apre oggi la terza fase play-in del girone C lombardo.

Basket serie D in serata in campo anche Cadorago che riceve Gavirate mentre domenica in posticipo Rovello renderà visita al Carate Brianza

Al via da questa sera i play-in del campionato di basket serie D antipasto dei playoff promozione. Nel girone C sono presenti anche tre squadre lariane: la capolista Indipendente Appiano Gentile, Olimpia Cadorago e Rovello Porro. Subito big match per l'Appiano di coach Matteo Bonassi che stasera riceve il Cassano Magnago mentre il Cadorago di coach Angelo Serafini ospita il Gavirate. Posticipo domenicale di lusso per il Rovello Porro di coach Luca Rossini impegnato nella delicata trasferta a Carate Brianza contro il Masters. Tutte le squadre giocheranno quattro partite due in casa contro le squadre che le seguono e due in trasferta con chi le precede in classifica.

Il calendario del 1° turno dei play-in girone C

Venerdì 29/4 ore 21.30 Appiano-Cassano Magnago, Lonate-Cislago, ore 21.15 Cadorago-Gavirate; domenica 1/5 ore 18 Masters Carate-Rovello Porro.

La classifica del girone C di play-in

Appiano Gentile 42; Cassano Magnago, Masters Carate 36; Rovello Porro 30; Olimpia Cadorago, Lonate, Cislago 28; Gavirate 24.