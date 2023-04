Basket serie D: si è chiuso ieri il penultimo turno del girone Rosso lombardo.

Basket serie D: un super Politi non basta a Cucciago che cade in casa contro Lentate

Si è chiuso ieri il penultimo turno stagionale del girone Rosso del campionato di basket serie D lombardo e lo ha fatto non nel modo sperato per i Cucciago Bulls. La squadra brianzola infatti ha perso in casa il match contro la lanciata Mia Groane Lentate per 64-74 al termine di una gara condotta per due quarti e poi scivolata via nel finale. Per i tori brianzoli non sono bastati i 31 punti segnati dal suo totem Max Politi.

Cucciago Bulls- Mia Basket Groane 64 - 74 Parziali 21-17, 33-26, 46-48

Cucciago Bulls: Politi Filippo 31, Caviezel Fabio 11, Gualazzi Alessandro 10, Radice Leonardo 5, Angiolini Alberto 4, Girolimetto Gianluca 2, Loi Tommaso 1, Bernasconi Luca, Borghi Luca, Gioia Pietro ne, Hamdar Adam ne, Molteni Matteo ne, All. Milo.

Groane Lentate: Raffaldi Diego 28, Colombo Luca 18, Barbieri Andrea 8, Toffanin Matteo 8, Arienti Andrea 5, Corti Tommaso 4, Colzani Luca 3, Fumagalli Tommaso, La Mantia Nicolò, Pogna Lorenzo, Colombo Andrea ne, All. Longoni.

Il cartellone del 25° turno, 12° di ritorno girone Rosso

Giovedì 13 aprile ore 21.30 Seregno-Cadorago 83-33; venerdì 14 aprile ore 21 Rovello-Cabiate 62 - 68; domenica 16 aprile ore 18.30 Cucciago Bulls-Mia Lentate 64-74, Nibionno-Sondrio 70-60, Masters Carate-Pescate 64-72, Rovagnate-Biassono 52-79, Lissone-Civatese 49-67.

Classifica aggiornata del girone Rosso

Rovello Porro 40; Biassono 38; Seregno 34; Civatese 30; Groane Lentate 28; Sondrio, Masters Carate, Pescate 26; Cucciago, Cabiate 24; Nibionno 22; Lissone 16; Rovagnate 11; Doppio Malto Cadorago 0.

Il cartellone del 26° turno, 13° ultimo di ritorno girone Rosso

Venerdì 21 aprile ore 21.15 Pescate-Cucciago, Cabiate-Lissone, Groane-Rovagnate, Civatese-Rovello, Biassono-Nibionno, Cadorago-Masters Carate; domenica 23 Sondrio-Seregno.