Birnatea84: domani c'è il big match con Santo Stefano

Prima trasferta stagionale per la UnipolSai Briantea84 Cantù che sabato 25 novembre sarà attesa sul parquet del PalaPrincipi di Porto Potenza Picena per lo scontro diretto contro Santo Stefano Kos Group. Sarà una sfida di livello quella delle 15.30, valevole per la quinta giornata di Serie A Fipic del girone A, che rievocherà i grandi scontri degli ultimi anni tra due formazioni che si sono trovate in diverse occasioni a contendersi i trofei nazionali. I biancoblù hanno una gara in meno che recupereranno a Porto Torres lunedì 27 novembre.

L’ultimo confronto tra marchigiani e canturini risale ad aprile 2023 in occasione della Eurocup1 Final giocata a Meda, vinta proprio dai neroverdi, freschi anche dell’ultima vittoria nella Supercoppa Italiana contro la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo di domenica 19 novembre.

Il commento di coach Jaglowski

"Sabato avremo una partita importante, contro una squadra molto forte e neo vincitrice della Supercoppa Italiana - ha commentato coach Josef Jaglowski - Onore e rispetto per questo. Cercheremo di portare avanti i nostri schemi, nonostante l'assenza di due giocatori (Ruggeri e Serio sono ai Panamericani in Cile, ndr), mostrando il nostro lavoro di squadra. Conto sul supporto di tutti e dei nostri tifosi, nonostante la distanza".

La partita tra UnipolSai e Santo Stefano sarà visibile sul canale YouTube di Twinssebastiani.

Il programma delle partite

Sabato 25 novembre 2023

Girone A

Ore 15.00: Ssd Santa Lucia-Gsd Porto Torres

Ore 15.30: Santo Stefano Kos Group-UnipolSai Briantea84 Cantù

Ore 16.00: Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic-Special Sport Bergamo Montello

Girone B

Ore 15.30: Dinamo Lab Banco di Sardegna-Deco Metalferro Amicacci Abruzzo

Ore 16.00: Menarini Wheelchair Sport Firenze-Crich Pdm Treviso

Riposa: Come Boys Taranto

Le classifiche

Girone A

Santo Stefano KOS Group 8

UnipolSai Briantea84 Cantù 6*

Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic 4

Special Bergamo Sport Montello 4

Gsd Porto Torres 0*

Ssd Santa Lucia Roma 0

*Una partita in meno

Girone B

Deco Metalferro Amicacci Abruzzo 6

Dinamo Lab Banco di Sardegna 6

Menarini Wheelchair Sport Firenze 2

Crich Pdm Treviso 2

Comes Boys Taranto 0*

*Una partita in più