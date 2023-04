Premio di consolazione per l’UnipolSai Briantea84 Cantù che torna a casa dalla trasferta sarda di Coppa Italia con la medaglia di bronzo al collo.

Briantea84, dopo il terzo posto in Coppa Italia si punta a Scudetto ed EuroCup

Lo scorso fine settimana, tra venerdì 24 e sabato 25 marzo, sono andate in scena a Porto Torres le Final Four di Coppa Italia Fipic con la Briantea84 in cerca del primo titolo stagionale dopo aver perso la Supercoppa a novembre 2022. Un’occasione però sfumata sin dalle semifinali, dove i canturini hanno dovuto fare i conti con la Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari, ovvero gli avversari già incontrati e battuti in semifinale Scudetto.

La partita è infatti terminata all’overtime con il risultato di 60 a 57 per i sardi con i canturini costretti così a partecipare alla finale per il terzo e il quarto posto contro Padova, vinta poi per 60 a 55 grazie anche a una super prestazione di Francesco Santorelli eletto MVP della gara.

"Nella prima partita abbiamo avuto un calo fisico e non siamo riusciti ad avere lo stesso ritmo per 45 minuti per le poche rotazioni – ha spiegato lo stesso Santorelli – Ma abbiamo giocato una grandissima partita di squadra nonostante il risultato. Invece, contro Padova, all'inizio abbiamo fatto fatica a trovare il nostro ritmo di gioco, ma alla fine nell'ultimo quarto siamo riusciti a ribaltare la partita".

Due occasioni sfumate per aprire la bacheca e metterci dentro un trofeo, ma altre due occasioni stanno per arrivare: la finale Scudetto e l’EuroCup che la Briantea84 ospiterà al PalaMeda. Si dovrà, però, fare i conti con le rotazioni corte.

"Siamo comunque una squadra che ha tanta esperienza: cercheremo di gestire al meglio la parte fisica per arrivare pronti. Nonostante questo i nostri giovani sono entrati in campo e hanno dimostrato di poter reggere determinati ritmi, è un aspetto positivo. Infine, dopo le finali tireremo le somme sulla stagione".

Resoconto che dipenderà sicuramente dai risultati che i canturini riusciranno a raggiungere in questa fase finale di stagione.