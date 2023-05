Ancora una volta la Blm Briantea84 Cantù torna da una tappa del campionato regionale Finp di nuoto con dei risultati molto più che positivi. A spiccare, senza dubbio, le prestazioni di Luca Colombo e Riccardo Magrassi che firmano rispettivamente il record italiano esordienti nei 100 dorso S6 e il record italiano nei 50 rana SB7.

Briantea84: Magrassi e Colombo volano in vasca e firmano due record italiani

Domenica 28 maggio è andata in scena a Monza una prova di carattere del gruppo canturino rappresentato in vasca da 6 atleti (4 Finp e 2 Fisdir) e guidati dal tecnico Ilaria Spadaro, con il supporto di Elena Pietroni. Applausi per Luca Colombo (classe 2011) che ha siglato il record italiano esordienti nei 100 dorso S6 firmati in 2’22’07. Record italiano anche per Riccardo Magrassi che ha eguagliato il suo stesso tempo nei 50 rana SB7 (46’’62).

"È andata bene, sono molto soddisfatta per tutte le prestazioni tra record e tempi personali - ha commentato il tecnico Spadaro -. Un po’ di sfortuna per Mascheroni nei 100 dorso che non per causa sua si è dovuto fermare e quindi il cronometro ne ha risentito, ma ha sfiorato il record italiano nel 50 dorso. Anche gli atleti Fisdir si sono distinti. Ora ci aspetta l’ultimo mese di lavoro intenso e poi ci aspetta il Campionato Italiano a Brescia. Mi sono proprio divertita, avanti così!".

I risultati delle gare