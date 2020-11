Calcio femminile, Como Women attende Pomigliano ma sarà un turno ancora dimezzato

Calcio femminile verso il 9° turno d’andata di serie B rosa.

Calcio femminile domenica 29 novembre le lariane giocheranno in casa il big match ma ben tre gare sono state già rinviate

Dopo due settimane di stop si appresta a tornare in campo il campionato di serie B di calcio femminile e anche la Como Women. Ma il 9° turno d’andata sarà ancora dimezzato visto che a oggi ben tre sono le gare già rinviate Vicenza-Ravenna, Perugia-Roma e Lazio-Orobica. Domenica 29 scenderà in campo però tra le mura amiche di Ponte Lambro la Como Women che dopo l’ultimo pareggio a Cesena ospiterà il big match contro la pariclassifica Pomigliano per ritrovare il gusto di una vittoria importante.

Programma del 9° turno andata

Domenica 29 novembre ore 14.30 Como-Women-Pomigliano, Brescia-Cesena, Pontedera-Cittadella, Tavagnacco-Chievo; rinviate Vicenza-Ravenna e Perugia-Roma; Lazio-Orobica, rinviata al 10 gennaio 2021.

La classifica di serie B femminile

Ravenna 13; Pomigliano, Tavagnacco, Cesena, Como, 11; Lazio, Brescia 10; Vicenza 8; Cittadella, Pontedera 7; Chievo, Orobica 5; Roma, Perugia 3.