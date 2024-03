Dal liceo erbese all'High School: Martina campionessa di atletica in Alabama

E' una "Exchange student" ma anche una valida atleta

Medaglia d'oro con il team di Albertville

Martina Castelnuovo, 17 anni di Ponte Lambro, è partita lo scorso 4 agosto alla volta di Albertville, cittadina dello stato sudorientale degli Stati Uniti. E’ in America come «Exchange student», nell’ambito dell’anno accademico che si può scegliere di svolgere all’estero. E proprio in questi mesi si è fatta notare per la sua grande passione, quella per l’atletica che già praticava qui in Italia, con il Team Alto Lambro, fin dalla terza media. Passione che l’ha portata a vincere una medaglia d’oro lunedì, 25 marzo, negli 800 metri a staffetta e un bronzo nei 400 piani con la squadra della scuola che sta frequentando.

Giornate molto piene tra lezioni e allenamenti

Martina studia all’indirizzo linguistico del “Carlo Porta” di Erba e ha scelto di trascorrere il quarto anno all’estero, grazie alla possibilità che dà lo stesso liceo. La famiglia si è affidata al Team lingue di Como e Martina si è preparata alla partenza raccontando molto di sè, non tralasciando l'amore per l'atletica: "Questo ha indirizzato il centro a scegliere per lei una realtà in cui potesse esprimersi in questo sport - ha spiegato la mamma, Raffaella Pozzoli - E così è stata destinata alla High school di Albertville c’era la possibilità per lei di entrare nella squadra di atletica». E una volta raggiunta la sua meta, Martina ha subito iniziato a frequentare le lezioni, prendendo ogni giorno il bus per raggiungere la scuola superiore, che conta 800 studenti: "Nel primo periodo, fino allo scorso dicembre, si è impegnata nelle gare di Cross country, poi da gennaio è passata agli allenamenti su pista. Le giornate sono molto piene: la scuola inizia alle 7.30 e prosegue fino alle 15.30, orario in cui poi comincia ad allenarsi".

E' entrata a far parte degli undici atleti più forti della scuola

Un impegno quotidiano, quello di Martina, che però le ha permesso di conoscere nuove persone e di integrarsi al meglio, oltre che a vincere: "Ha molte amiche e tra l’altro grazie ai suoi risultati è entrata a far parte della squadra composta dagli undici atleti più forti della scuola. Le hanno anche dedicato un poster personale che è stato appeso ai bordi della pista", ha concluso mamma Raffaella.