Calcio femminile in serie B brutto scivolone della Como Women con il Chievo

Calcio femminile domenica a due facce per le due squadre lariane.

Calcio femminile grande vittoria della Cometa Como in serie A2 di calcio a 5

Domenica a due volti per il calcio femminile lariano. In serie B brutto scivolone della Como Women che nel 20° turno stagionale è caduta ancora a Verona sul campo del Chievo per 2-1. E pensare che nel primo tempo le azzurre di mr Fabio Calcaterra erano passate in vantaggio con Alessia Rognoni ma poi si sono fatte prima raggiungere e poi sorpassare dalle locali che si sono imposte con le reti di Dalla Giacoma e Peretti. Como women che viene sorpassata in classifica da Lazio, Cesena e Tavagnacco oltre a essere raggiunta dal Ravenna a quota 31. Prossimo impegno delle lariane domenica 11 aprile in casa contro il Cesena.

I risultati del 20° turno di serie B

Domenica 28 marzo Cesena-Tavagnacco 0-0, Cittadella-Perugia 3-1, Orobica-Brescia 0-1, Pomigliano-Lazio 0-2, Ravenna-Pontedera 1-1, Roma-Vicenza 1-0, Chievo-Como Women 2-1.

La nuova classifica di serie B femminile

Pomigliano 36; Cesena, Lazio, Tavagnacco 32; Como, Ravenna 31; Brescia 29; Cittadella 27; Vicenza 26; Orobica 25; Roma 24; Chievo 21; Pontedera 17; Perugia 5.

Il programma del 21° turno di serie B

Domenica 11/4 Brescia-Roma, Lazio-Chievo, Perugia-Ravenna, Pontedera-Orobica, Como-Cesena, Tavagnacco-Cittadella, Vicenza-Pomigliano

Serie A2 calci a 5 donne: Cometa che vittoria contro Jasnagora!

Grande domenica e grande vittoria per la Come Como che eri ha battuto in casa per 3-2 lo Jasnagora salendo così a quota 11 punti in classifica anche se contemporaneamente ha vinto la Mediterranea in casa contro la Città di Thiene. Prossimo turno per la squadra lariana domenica 11 aprile sul campo del Pero che all’andata s’impose a Cernobbio per 3-0 il 10 gennaio scorso.

Programma del 20° turno di serie A2 calcio a 5

Domenica 28 marzo ore 16 Cometa-Jasnagora 3-2, Verona-Pero 6-2, Duomo Chieri-Cus Cagliari 4-1, Mediterranea-Città di Thiene 4-1, Vip C 5-Top Five 5-4. Riposa Padova.

Classifica girone A serie A2 femminile

Verona 45; Padova 43; Duomo Chieri 34; Pero 33; Vip C 5 27; Jasnagora 22; Città di Thiene 17; Top Five, Cus Cagliari 15; Cometa Como 11; Mediterranea 9.

Programma del 21° turno di serie A2 calcio a 5

Domenica 11 aprile Città di Thiene, Cus Cagliari-Jasnagora, Mediterranea-Vip C5, Padova-Verona, Pero-Cometa. Riposa TopFive.