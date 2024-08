Calendario dell'Albese Volley, il coach: "Avvio non agevole, ma saremo pronti"

Le prime parole di coach Mauro Chiappafreddo a commento del calendario di serie A2 femminile pubblicato ieri e che attende la sua Albese Volley nella regular season 2024/25.

Coach Chiappafreddo analizza il calendario

La Tecnoteam infatti debutterà subito con due trasferte difficili il 6 ottobre ad Altino in Abruzzo e poi a Trento la settimana successiva. Per l'esordio casalingo bisognerà aspettare fino al 20 ottobre quando a Casnate arriverà ospite l' Olbia: "Mi dispiace che i nostri tifosi dovranno aspettare due settimane per vedere la squadra - dice Chiappafreddo - visto che le prime due partite saranno fuori casa. Inizio non facile: prima Altino poi Trento, candidata per la vittoria del campionato. Sappiamo che dobbiamo essere concentrati fin da subito. E lo saremo. Iniziamo tra pochi giorni la preparazione per poi arrivare pronti al campionato: non vediamo l'ora di tornare a lavorare in palestra ad Albese". Ricordiamo che la Tecnoteam si radunerà ufficialmente ad Albese lunedì 19 agosto quando inizierà la preparazione agli ordini dello staff di coach Chiappafreddo.