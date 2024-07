Coach Chiappafreddo con l'Italia U22 schianta la Polonia e vola in finale agli Europei

Il coach dell'Albese Volley Mauro Chiappafreddo è già in zona medaglia e sul podio agli Europei Under22 femminili in corso di svolgimento a Lecce.

Il successo

Il tecnico della Tecnoteam in veste di assistente della nazionale giovanile italiana ieri è volato in finalissima della rassegna iridata grazie al successo ottenuto dalle azzurre in semifinale contro la Polonia per 3-1. Un successo che, come detto, ha aperto le porte della finale in programma questa sera a Lecce alle ore 21 contro la Serbia che ieri ha battuto 3-2 la Turchia. Per coach Mauro Chiappafreddo resta un ultimo ostacolo a dividerlo dal gradino più alto del podio e da un oro europeo incredibile.

Il tabellino di ITALIA - POLONIA 3-1

Parziali: 25-22, 25-18, 16-25, 25-22

ITALIA: Eze 1, Adelusi 12, Nervini 11, Eckl 7, Costantini 3, Gardini 20, Ribechi (L), Acciarri 0, Marconato 1, Adriano 8, Giuliani 0, Bartolucci 1. N.e. Valoppi (L), Bellia, All. Mencarelli .

POLONIA: Pierzchala 12, Staniszewska 9, Janicka 6, Kecher 8, Godlewska 8, Fiedorowicz 14, Lyduch (L), Rejment 0, Pajdak (L), Sobalska 0, Latos 0. N.e. Milewska, Bandurska, Senica, All. Gluszak .

Calendario degli Europei U22 donne

Venerdì 5 luglio a Lecce: Serbia-Turchia 3-2 (25-20, 25-23, 20-25, 17-25, 15-10). e Italia-Polonia 3-1

Sabato 6 luglio a Lecce: ore 18 finale 3°- 4° posto Polonia-Turchia

ore 21 Finalissima Italia-Serbia

Pool 1 a Lecce

Lunedì 1 luglio: Turchia-Ucraina 3-0, Italia-Lettonia 3-0

Martedì 2 luglio: ore 18 Turchia-Lettonia 3-0, ore 21 Italia-Ucraina 3-0

Mercoledì 3 luglio: ore 18 Lettonia-Ucraina 1-3, ore 21 Italia-Turchia 3-0

Classifica Pool 1

Italia 9, Turchia 6; Ucraina 3; Lettonia 0.

Pool 2 a Copertino

Lunedì 1 luglio: Serbia-Polonia 3-0, Rep. Ceca-Portogallo 3-1

Martedì 2 luglio: ore 18 Polonia-Rep. Ceca 3-0, ore 21 Serbia-Portogallo 3-0

Mercoledì 3 luglio: ore 18 Rep. Ceca-Serbia 0-3, ore 21 Portogallo-Polonia 0-3

Classifica Pool 2

Serbia 9; Polonia 6, Rep. Ceca 3; Portogallo 0.