Coach Gilles Reali carica la Clerici Auto: "Siamo già salvi ma vogliamo battere la Parella"

A tre giornate dalla fine della stagione regolare di serie B1 femminile, la Pallavolo Cabiate può affrontare le prossime sfide con animo leggero, avendo già conquistato aritmeticamente la salvezza settimana scorsa, ma con la voglia di chiudere in bellezza. Questo in sintesi il pensiero di coach Gilles Reali alla vigilia della sfida che domani, sabato 27 , la sua Clerici Auto giocherà in casa contro la Volley Parella Torino valida per il 24° turno di campionato. “Sabato affrontiamo la Parella - dice Reali - che come noi è già salva matematicamente. Una squadra in salute che arriva da quattro vittorie consecutive e nel girone di ritorno sta viaggiando a una media playoff anche perché si è rinforzata acquistando a gennaio un centrale che fa la differenza come Testi. Detto questo, però, noi vogliamo chiudere al meglio la stagione e vogliamo fare una grande gara davanti ai nostri tifosi".

Programma del 24° turno del girone A di B1 donne

Sabato 27 aprile ore 21 Cabiate-Parella Torino, Libellula-Moncalieri, Legnano-Palau, Club Italia-Volpiano, Brembo-Trecate, Don Colleoni-Vila Cortese.

Classifica del girone A di serie B1 donne alla pausa

Concorezzo 53; Villa Cortese 49; FOCO Legnano 45; Palau 41; Libellula Cuneo 39; Savi Vol-Ley Volpiano 38; Don Colleoni Trescore 31; Clerici Auto Cabiate 29; Parella Torino 28; Brembo, Club Italia 18; Ascot Moncalieri 17; Trecate 8.