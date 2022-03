Como Primavera, gli azzurrini in posticipo lunedì 7 in casa contro l'Alessandria

Calcio giovanile news

Como Primavera si apre oggi il 6° turno di ritorno del girone A.

Como Primavera si apre oggi il 6° turno di ritorno del girone A.

Como Primavera al Lambrone di Erba i lariani di mr Boscolo cercheranno di ripartire dopo lo stop contro il Monza

Weekend da spettatore per il Como Primavera che scenderà in campo nel posticipo di lunedì 7 marzo in casa contro l'Alessandria. Di fatto però oggi si apre il cartellone del 6° turno di ritorno del girone A con tutte le altre partite. Come detto gli azzurrini di mr Boscolo torneranno in campo tra le mura amiche del Lambrone di Erba solo lunedì 7 quando riceveranno l'Alessandria con cui all'andata pareggiarono in trasferta per 1-1. L'occasione per distanziarla in classifica visto che i la squadra piemontese è dietro di una sola lunghezza ma anche provare a riscattare subito l'ultimo ko subito in rimonta contro il Monza.

Il cartellone del 6° turno di ritorno del Girone A di campionato Primavera2

Sabato 5 marzo ore 14.30 Cittadella-Venezia, Cremonese-Brescia, Reggiana-Monza, Udinese-Pordenone. Lunedì 7 marzo ore 14.30 Como-Alessandria, Riposa Virtus Entella.

Classifica del Girone 1 campionato Primavera 2

Parma 39; Cremonese 36; Brescia 34; Monza 31; Udinese 28; Venezia 27; Virtus Entella 26; Vicenza 22; Cittadella 16; Como 13; Pordenone, Alessandria 12; Reggiana 4.