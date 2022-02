Como Women niente da fare per le azzurrine battute a Verona per 2-0

Calcio giovanile femminile

Como Women si è giocato l'11° turno d'andata del campionato Primavera rosa.

Como Women la squadra lariana tornerà in campo sabato 19 quando ospiterà il fanalino di coda Sassari Torres

L'ultimo turno del girone d'andata del campionato Primavera femminile non ha sorriso alla Como Women che ha dovuto incassare una nuova sconfitta sul campo del Verona quarta forza del girone A. Le venete si sono imposte per 2-0 con la doppietta della De Cao che ha deciso il match.

Il cartellone dell'11° turno di andata del girone 1 Primavera

Sabato 12 febbraio Sampdoria-Torrese 3-1; Domenica 13 febbraio: Verona-Como 2-0, Cittadella-Juventus 1-4, Brescia-Inter 1-0, Chievo-Tavagnacco 4-0, Milan-Pro Sesto 5-1.

Classifica attuale del girone A Primavera femminile

Juventus 30; Milan 30; Inter 28; Verona 26; Cittadella 22; Brescia, Sampdoria 15; Chievo 11; Pro Sesto 10; Como 9; Tavagnacco, Sassari Torres 4.

Il cartellone del 1° turno di ritorno del girone 1 Primavera

Sabato 19 febbraio: Como-Sassari Torres, Verona-Chievo, Inter-Cittadella, Milan-Sampdoria, Pro Sesto-Brescia, Tavagnacco-Juventus.