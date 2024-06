Conto alla rovescia per la Under20 Summer League 2024

Sta per tornare in Brianza una delle manifestazioni di pallacanestro giovanile più attese da appassionati e addetti ai lavori. Da venerdì 7 e fino a domenica 9 giugno infatti scende in campo la Under20 Summer League quest’anno griffata CSH Cantù Sports Holding, che sotto la regia di PGC e Pallacanestro Cantù si svolgerà preso il PalaPrealpi di Seveso.

Conto alla rovescia per la Under20 Summer League

Una grande manifestazione dedicata al basket giovanile di alto livello che vedrà affrontarsi sei squadre composte dai migliori prospetti nati tra il 2003 e il 2005 provenienti da tutta Italia e decisi a mettere in mostra tutte le loro qualità. Tre giorni imperdibili per tutti gli appassionati che avranno modo di seguire questa bella vetrina che ha come obiettivo primario quello di permettere agli addetti ai lavori di vedere all’opera e da vicino questi giovani talenti nostrani. Le giornate di venerdì 7 e sabato 8 saranno dedicate alle partite di qualificazione mentre domenica 9 si svolgeranno le finali e a seguire le premiazioni delle squadre vincitrici.

Il programma della U20 Summer League 2024

Venerdì 7 giugno

ore 18 gara 1 Amici di Como-Exclusive House

ore 20 gara 2 AG Generali Buelli&Rasero-Gorla Energy

Sabato 8 giugno

ore 10 Cierre Ufficio-perdente gara 1

ore 12 BCC Cantù-perdente gara 2

ore 18 Cierre Ufficio-vincente gara 1

ore 20 BCC Cantù-vincente gara 2

Domenica 9 giugno

ore 12 finale 5°-6° posto

ore 14 finale 3°-4° posto

ore 16 finale 1°-2° posto.