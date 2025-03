Dopo la pausa la Pallavolo Cabiate torna in campo e ospita il Volano

Dopo la sosta la Pallavolo Cabiate è pronta a tornare in campo domani, sabato 1 marzo, quando per il 4° turno di ritorno del campionato di serie B1 femminile ospiterà tra le mura amiche contro il contro il Rothoblaas Volano terza forza del girone.

La presentazione

La sfida è stata anticipata alle ore 20.30 (ingresso 5 euro) ma rappresenta un impegno molto importante per la Clerici Auto come ha sottolineato in sede di presentazione coach Gilles Reali:

"Secondo me sabato giochiamo contro la squadra più attrezzata del girone a livello di individualità avendo un roster completo e molto competitivo. Nelle giornate precedenti ha avuto qualche infortunio ma questa pausa potrebbe aver giovato loro per presentarsi alla con noi al completo. Da parte nostra però abbiamo la necessità di fare punti ecco perché ci sismo preparati bene studiando al meglio l'avversario. Dovremo essere bravi al servizio, nel muro-difesa e nel contrattacco. Sappiamo che non sarà semplice perché giochiamo contro uno degli attacchi più forti del campionato ma abbiamo bisogno di punti..."

Programma del 4° turno di ritorno

Sabato 1 marzo ore 20.30 Cabiate-Volano, Palau-Santena, Novara-Libellula, Trentino Energie-Legnano, Savis Volpiano-Villa Cortese, Parella-Don Colleoni, Club Italia-Chiavenna.

Classifica girone A

Villa Cortese 42; Savis Volpiano 36; Volano 34; Santena 33; Capo D'Orso Palau 30; Libellula, Focol Legnano 28; Novara 22; Parella 21; Club Italia 16; Don Colleoni 14; Clerici Auto Cabiate, Trentino Energie 13; Chiavenna 6.